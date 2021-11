Er whistlebloweren på Mors anonym nok?

NYKØBING:Den lokale Frances Haugen skal, såfremt hun eller han går i aktion, kunne opretholde sin anonymitet. Nok er Morsø Kommune ikke en organisation, der kan sammenlignes med den globale sociale platform Facebook, men det er afgørende, at en intern kritiker af misforhold i kommunen kan fremføre sin afsløring i tillid til ikke at blive identificeret og efterfølgende forfulgt af ledelsen.

Så vidt var de 20 fremmødte medlemmer af Morsø Kommunalbestyrelse enige, da de tirsdag skulle oprette en whistleblowerordning på diktat fra Christiansborg.

17. december 2021 træder lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft. Efter den skal arbejdsgivere med flere end 50 ansatte denne dato have etableret en intern whistleblowerordning, hvor ansatte kan indberette oplysninger omfattet af lovens bestemmelser. Morsø Kommune med knap 2.000 ansatte falder selvsagt inden for lovkravet.

Storm kunne ikke stemme for

Men der er uenighed om, hvor langt denne anonymitet skal række. Pia Storm (S) syntes ikke, den foreslåede model er 100 procent sikker og endte med hverken at stemme for eller imod ordningen, der blev vedtaget af de 19 øvrige.

- Netop anonymitet er meget vigtig, og jeg er glad for, at økonomiudvalget fik skærpet ordningen på det punkt. I det første udkast kunne whistlebloweren ikke være anonym. I loven står der, at det skal være en upartisk person eller enhed, der varetager opgaven. Det giver god mening, at vi har entreret med en systemleverandør, der kan sikre krypterede indberetninger, sagde Pia Storm.

Chefer behandler kritikken

Men hun følte sig ikke tryg ved den interne enhed, der skal tage imod indberetningerne. Den skal består af faglig leder for juristerne, aktindsigtssagsbehandleren, direktøren for Økonomi & Stab samt kommunaldirektøren.

- To ud af de tre har ledelseskolleger til de daglige ledere under sig. I Københavns Kommune og andre kommuner har man valgt at etablere whistleblowerordningen, så den er uafhængig af kommunens forvaltning og politikere. Det mener jeg ikke, at den er her, og så kan jeg ikke stemme for, sagde Pia Storm.

Hun vendte sig også mod en formulering om, at kritik skal kunne bevisføres. Pia Storm mente, at udgangspunktet må være at efterforske kritikken.

Kunne have undgået sager

- Da jeg startede i kommunalbestyrelsen i 2013, forsøgte jeg at få indført en whistleblowerordning. Det lykkedes selvfølgelig ikke. Hvis man ser tilbage, kunne vi måske have undgået nogle ting, hvis vi havde haft en sådan mulighed, sagde Pia Storm. Hun konkretiserede det ikke nærmere, men meget tydede på, at hun blandt andet sigtede til den såkaldte chefsag, der for et par år siden førte til stort gennemtræk og fyringer i Center for Børn og Familier i Morsø Kommune. Og til en metoo-sag i kommunalbestyrelsen, hvor hun selv oplevede sig som offeret.

Forinden havde Socialdemokratiets gruppeformand Tore Müller hilst ordning og specielt dens anonymitet velkommen, så fodslag var der ikke i S-gruppen i denne sag.

KL screener sagerne

Venstres Hanne Haldrup sagde at det vigtigt at kunne slå ned på ulovligheder gennem whistleblowerordningen.

- Jeg synes, det e vigtigt at se ordningen som et supplement til kommunikationen på arbejdspladsen. Mange problemer kan løses gennem dialog. Men det er vigtigt, at det ikke er kommunen, men KL (Kommunernes Landsforening, red.), der indledningsvist afgør, om der er en sag eller ikke, sagde Hanne Haldrup.

Den radikale Jette Jepsen var glad for, at ordningen indføres.

- Det, at man indberetter, betyder, at kommunen er forpligtet til at undersøge sagen, og sagen kan ikke forsvinde, for der er notatpligt i kommunen, sagde Jette Jepsen.

Kun få sager

Meiner Nørgaard (DF) kunne ikke følge Pia Storms bekymring.

- Jeg er ikke vidende om, at der skulle være foregået ulovlige forhold i Morsø Kommune tidligere i valgperioden. Men uanset, at det er en ordning, vi skal have, er det rigtig godt, at vi indfører den. Og det er godt, at vi vælger KL som første instans til at afgøre, om der er en sag eller ikke. Der er garanti for anonymitet i ordningen. Kommuner der er 10-20 gange større end Morsø har seks indberetninger om året, så det her bliver nok ikke vildt ressourcekrævende, sagde Meiner Nørgaard.

Vil blive evalueret

Anja Birch Alsøer (V) anerkendte Pia Storms kritik af manglende anonymitet.

- Men jeg er ikke i tvivl om, at det embedsværk, vi har i kommunen, er i stand til at holde tand for tunge. Men jeg er også bevidst om, at hvis man er den medarbejder eller kollega, som har noget at indberette, kan man få fjernet noget usikkerhed, hvis man laver fuld anonymitet. Jeg stemmer for det her og er sikker på, at det bliver noget, vi og KL vil evaluere på hen ad vejen, sagde Anja Birch Alsøer.

En uge før kommunalvalget var talelysten stor, og en længere debat udspandt sig efterfølgende om punktet politisk mødekalender for 2022. Er det mest demokratisk og giver det størst diversitet blandt de folkevalgte at lægge udvalgsmøder om morgenen, sidst på dagen eller om aftenen? Vi lader den stå der, for det spørgsmål får de politikere, der bliver valgt i næste uge, indflydelse på.