Erfaring fra sundhedsprojekt: Det kan være smart at møde lægen online

MORS:Projektet Nye Veje, der kører som et partnerskab mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland, er nu halvvejs i det seksårige forløb, og en evaluering fra det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, gør midtvejsstatus.

I rapporten er der ros til det tværsektorielle samarbejde fra både kommunen og regionen, og der er bred enighed om, at det kommer borgere og patienter til gavn.

En at de ting, der spiller en stor rolle i mange af initiativerne i projektet, er digitalisering. Det er ifølge rapporten med til at give nærhed, rent geografisk, og i det hele taget en nemmere og hurtigere adgang til sundhedsvæsnet.

Blandt de initiativer, der er taget rigtig godt imod af borgerne, er videokonsultation med praktiserende læge. Patienterne er ikke afhængige af at have en læge til stede i lægehuset på Mors alle dage, men kan logge på online, selvom lægen befinder sig et andet sted i landet. Det giver større fleksibilitet både for læge og patient.

For patienter, der går til ambulant kontrol på hospitalet i Aalborg, er det blevet muligt for nogle specialer at have online kontroller. Det sparer patienten for mange timer på landevejen.

En af de ting, der har haft betydning for projekterne, er afregningsmodellen. Normalt finansieres en lægeklinik pr. konsultationsydelse, men i og med at projektet har kørt i samarbejde med regionsklinikken i Øster Jølby, har lægerne fået en fast løn.

Flere emner pr. konsultation

Ifølge både sygeplejersker og læger understøtter den faste afregning et mere helhedsorienteret fokus på patienterne, da man ikke er afhængig af at fordele ydelser til samme patient på flere konsultationer for at sikre indtjening. Det vil sige, at patienten har kunnet snakke med sin læge om flere forskellige emner til samme konsultation. Det har givet langt færre kontakter pr. borger og har helt klart en værdi for borgeren, at man kan slå flere fluer med et smæk, fremhæves det i rapporten.

Her refereres en sygeplejerske for at sige: ”... vores kronikere, som kommer til deres kronikerkontrol, de kan jo godt samme dag få kigget på deres skuldre eller skyllet øre. I gamle dage, hvor jeg havde en kronikerkontrol, kunne jeg aldrig finde på også at skylle øre.”

Også en af lægerne fremhæver fraværet af ydelseshororing og ser det som en fordel i forhold til multisyge og kronikere, at han kan se på patientens diabetes, KOL og hjertekarsygdom ved samme konsultation.

Fra 1. april er regionsklinikken overgået til klinik på almindelige overenskomstmæssige vilkår, idet den er overtaget af to privatpraktiserende læger.

I Region Nordjylland ønsker man at fastholde og udbrede de gode erfaringer fra projektet Nye Veje.

- Vi ser frem til, hvordan vi kan fastholde det i samarbejde med de praktiserende læger på Mors, som fremadrettet kommer med ind i processen, siger koncerndirektør Anne Bukh, Region Nordjylland.