Erhvervsråd skal have ny direktør

MORS: Efter godt to år som daglig leder af Morsø Erhvervsråd fratræder erhvervsdirektør Tinna Malmborg med udgangen af november måned i år.

Det sker "efter gensidig overenskomst" oplyser erhvervsrådets bestyrelse i en pressemeddelelse. Baggrunden er, at Morsø Erhvervsråd skal i gang med at færdiggøre og implementere en ny strategi for erhvervsrådets arbejde.

- Tinna Malmborg har ydet en stor indsats, ikke mindst for at få erhvervsrådet sikkert igennem den vanskelige periode, hvor corona-lukningen bød på store udfordringer for medlemsvirksomhederne og den daglige drift af Morsø Erhvervsråd, siger formanden for Morsø Erhvervsråd, Tage Odgaard Nielsen.

- Nu er vi inde i en tid med andre udfordringer, som kommer til at række længere frem i tiden, og dem ønsker Morsø Erhvervsråds bestyrelse at tackle med en ny strategi, som vi er i gang med at udarbejde. I den proces er det kommet til at stå klart for os, at vi får brug for en anden profil med andre kompetencer i erhvervsrådets chefstol, hedder det videre.

Bestyrelsen forventer, at en ny erhvervsdirektør vil kunne tiltræde i slutningen af året. Indtil da vil Tinna Malmborg fortsat stå til rådighed for Morsø Erhvervsråd.