Et fodboldhold for en venneflok har udviklet sig: 45 herrer og 17 kvinder er klar til kamp

FRØSLEV:Da en gruppe unge mænd mødtes til første træning i den nye lokale fodboldklub Frøslev og Omegn i 2019, startede de ud med at få serveret suppe og tarteletter, og så var stilen ligesom lagt.

Frøslev og Omegn, der dengang lige kunne samle et hold på 17 mand, har nu 45 herrer fordelt på to hold og 17 kvinder på et damehold. I starten var det primært spillere i en lokal venneflok fra Frøslev og omegn, som meldte sig ind i klubben, men løbende er der også kommet mange til fra rundt om på Mors.

- Det spredte sig vildt hurtigt. Jeg tror, at folk kunne se, hvor hyggeligt vi havde det, siger 23-årige Mikkel Drejer, Frøslev, der var med til at starte det første hold op.

Det var da også netop for hyggens skyld, at de unge gutter ville starte et fodboldhold i Frøslev, forklarer 26-årige Jeppe Christensen, der også var en af idémændene bag det lokale hold.

I fodboldklubben Frøslev og Omegn er det først og fremmest for hyggens skyld og ”tredje halvleg”, at man spiller på holdet.

På herreholdene er der træning, der ganske enkelt består i at spille fodbold, en gang i ugen, og fordi der er så mange på de to hold, behøver man ikke spille kamp hver weekend. Og selvfølgelig sluttes bold af med øl.

- Når vi spiller kamp, går vi selvfølgelig efter at vinde, men generelt handler det om at have det sjovt. Vi er ikke de store talenter, og det var ikke for at komme i serie to, at vi ville have et hold. Det handler om ”tredje halvleg”, siger Jeppe Christensen, Frøslev.

- Det var også for, at der skulle ske noget her i området. Det skaber virkelig noget liv i byen, når vi spiller. Der kommer mange fra byen og ser os, selvom de ikke selv har børn på holdet, supplerer Mikkel Drejer og fortæller, at de fleste spillere på herreholdene er mellem 19 og 26 år.

Kæmper for aktiviteter

Når det overhovedet lykkedes at få et fodboldhold op at stå for et par år siden, skyldes det, at borgerforeningen Frøslev og Omegn tog teten, efter de fik nys om, at der var et ønske om at spille fodbold i Frøslev.

I løbet af få måneder fik bestyrelsen sat sig ind i at ændre vedtægterne, så borgerforeningen nu også blev en idrætsforening.

- I borgerforeningen prøver vi at opfange, hvad der er brug for i byen, og vi kæmper for at få flere aktiviteter hertil, siger formand Anne Marie Vad, Frøslev.

Borgerforeningens støtte med det praktiske arbejde glæder Mikkel Drejer.

- Det er ikke sikkert, vi havde spillet fodbold i dag, hvis vi selv skulle finde ud af alt det med at lave en klub, siger han og fortæller, at Frøslev og Omegn ikke ser sig selv som konkurrent til øens øvrige klubber.

- For mit eget og for mange af de andres vedkommende ville vi slet ikke spille på et hold, hvis vi ikke spillede her, siger han.

Frøslev og Omegn spiller på græsarealet ved den nedlagte Frøslev Skole. Da det første hold kom til, var der ikke blevet spillet fodbold på banen i mange år.

Der skulle net i målene, frivillige slår græsset, spillerne skal selv gøre rent i omklædningsrummene, og heldigvis fik Frøslev og Omegn søgt penge hjem til et nyt hegn om banen.

- Det begrænser da en smule, hvor langt bolden ryger væk, siger Anne Marie Vad med et smil.