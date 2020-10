Et hit med lokaler i Frøslev: - Det giver os muligheder og en frihed, som er helt fantastisk

FRØSLEV:Da Danmarks Veteraner Thy-Mors-Salling og Veterancaféen Mors fik tilbudt af Morsø Kommune at flytte ind i lokaler på den gamle Frøslev Skole, tog det ikke lang tid for de to organisationer at sige ja tak.

Danmarks Veteraner Thy-Mors-Salling holdt tidligere til i lokaler i Tødsø, som blev solgt til Hjemmeværnet, mens Veterancaféen Mors tidligere skulle booke sig ind på Støberigården i Nykøbing.

- Vi ville gerne have nogle lokaler, hvor vi hurtigt kunne mødes med en veteran, hvis der blev ringet til os. Når vi havde caféaften på Støberigården, var der også bridgeaften, og er du en, der har nogle problemer, kan det være et større problem at være blandt mange mennesker, så vi ville gerne være mere os selv, siger Jakob Aagaard Poulsen, Lødderup, der er fungerende kasserer for Veterancaféen Mors.

De to organisationer nyder at høre til i samme hus, hvor de før lå i henholdsvis Nykøbing og Tødsø. Foto: Bo Lehm

Sammen med Maria Thomsen, formand for Danmarks Veteraner Thy-Mors-Salling og bosat i Tødsø, viser han rundt i de to organisationers lokaler, hvis officielle indvielse er blevet udskudt to gange på grund af corona.

Det var allerede tilbage i januar, at de to foreninger flyttede til den gamle skole i Frøslev, men de var kun lige kommet i gang, inden corona-pandemien satte ind, og arrangementer blev aflyst. Men efter sommerferien er der kommet gang i aktiviteter igen, og glæden er stadig stor over de nye lokaler.

I øjeblikket er der veterancafé hver tredje uge, men Veterancaféen Mors planlægger at holde det hver torsdag fremover. Foto: Bo Lehm

- Det giver os muligheder og en frihed, som er helt fantastisk. Vi kan ikke ønske os mere. Det betyder også noget, at der er andre foreninger her i huset. Man vil noget herude, og man vil hinanden.

- Eksempelvis har foreningen Mandemad tilbudt at lave mad til vores generalforsamling, og det tilbud vil vi da rigtig gerne tage imod. Så kan vi også få spredt budskabet om, at ikke alle veteraner er PTSD-ramte. Vi er mange, der er helt almindelige mennesker og kan hjælpe de få, der har det svært, siger Maria Thomsen.

Fælles om minder

Maria Thomsen fortæller, at Danmarks Veteraner Thy-Mors-Salling er en forening, som lægger kræfter i de forskellige flagdage, ”prikker” til politikerne om veteranpolitik og sørger for, at veteraner og veterancaféerne har de bedst tænkelige forhold, mens veterancaféen har fokus på sociale aktiviteter.

- Man kommer og går, som man har lyst til, og vi holder jævnligt møder, hvor vi bare sidder og hygger. Nogle gange inviterer vi også gæster til at komme og holde foredrag eller tager på ture, siger Jakob Aagaard Poulsen.

Ifølge Maria Thomsen startede Danmarks Veteraner Thy-Mors-Salling som en FN-forening for mere end 30 år siden. Foto: Bo Lehm

Det giver god mening for de to foreninger, at de er blevet samlet i samme hus, blandt andet fordi det gør det nemmere at koordinere sager.

- Men folk ved også, at hvis man skal ”til veteran”, så er det her i Frøslev. Engang imellem er det rart bare at kunne komme ind og fortælle om minder eller om en dårlig dag til nogen, som forstår, hvad det er, man bokser med. Man kan genkende ting, uanset om det er unge eller gamle, siger Maria Thomsen.

Jakob Aagaard Poulsen supplerer:

- Det er også et anderledes sprog, vi veteraner taler her. Jeg har nogle gange min kone med her, og hun forstår ikke altid rigtig, hvad vi siger. Vi bruger det, vi kalder tbf’ere, der står for tre-bogstavs-forkortelse. Det er sort snak.