Et point til U17-talenterne i premieren

NYKØBING:Torsdag aften spillede U17-spillerne fra Mors-Thy-Skyum første kamp i den nye sæson i 1. Division hjemme mod Vejle Idrætsefterskole. Her leverede hjemmeholdet ikke den bedste indsats, men formåede alligevel til allersidst at sikre sig et point.

- Det bar præg af, at det var den første kamp, og der var en del rust, som skulle bankes af, siger træner for Mors-Thy-Skyum, Rune Lanng.

Gæsterne fra Vejle Idrætsefterskole fik den bedste start på kampen og kom foran med et par mål. Mors-Thy-Skyum havde svært med at få spillet til at hænge sammen i første halvleg i både forsvar og angreb.

I minutter op mod pausen trak gæsterne fra og gik til pause foran med fem 16-11.

- I pausen blev vi enige om, at vi skulle slippe tøjlerne og spille mere frit. Det gjorde de også i anden halvleg og gav 10 procent mere i både forsvar og angreb, siger Rune Lanng.

Efter pausen fik hjemmeholdet bedre styr på kampen og lukkede lidt af hullet til Vejle Idrætsefterskole. Men de formåede ikke at komme op og stå uafgjort.

Kampen bevægede sig i bølger, hvor gæsterne trak lidt fra og blev hentet igen. Med fem minutter igen var Mors-Thy-Skyum bagud med tre. Men en koncentreret indsats de sidste minutter gjorde, at de med få sekunder igen kun var bagud med 26-27.

I de døende sekunder blev Mors-Thy-Skyum tilkendt et straffekast. Det udnyttede de og sikrede sig dermed uafgjort 27-27.

- Vi er rigtige glade for at få et point med herfra, men vi er ikke tilfredse med præstationen, og der er meget, som skal forbedres, siger Rune Lanng.