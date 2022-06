Et point var nok for MorsØ FC mod topholdet

LEMVIG:Det har været en god sæson for MorsØ FC i Serie 2, hvor morsingboerne har kæmpet med om de øverste positioner. Lørdag lykkedes det MorsØ FC at sikre sig andenpladsen i rækken med en uafgjort på 1-1. Det gjorde de på udebane mod Serie 2's tophold Lemvig GF.

- Vi havde en del unge spillere med i dag, men jeg synes, at vi spillede klog og tillod ikke mange chancer imod, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

MorsØ FC stod fra kampens start meget dybt i banen og overlod initiativet til Lemvig GF og satsede i stedet på kontramulighederne. Den plan lykkedes godt, og hjemmeholdet kom ikke til mange chancer.

Men med cirka fem minutter igen af første halvleg kom Lemvig GF igennem og scorede til 1-0.

I anden halvleg fortsatte MorsØ FC samme taktik og tillod ikke mange chancer imod. Efter et kvarter af anden halvleg lykkedes det MorsØ FC at udligne, da Mikkel Primdahl blev spillet fri og scorede til 1-1.

Resten af kampen fortsatte MorsØ FC med at stå dybt og forsvarede eget net. Missionen lykkedes, og MorsØ FC fik et point.

- De var mest på bolden, men de kom ikke til mange chancer. Et point var nok for os, så det var et perfekt resultat, siger Mickey Berg.

Det ene point til MorsØ FC betyder, at de ender på andenpladsen i Serie 2 og skal spille playoff om en mulig oprykning til Serie 1.

- Vi er lidt skadesramte for tiden, så vi skal helst have flere spillere klar. Men vi vil spille vores chance og gå efter sejren, siger Mickey Berg.