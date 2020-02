Et sted at være sammen: Perlen i Nørregade er for alle

Det er vigtigt at have eller få sig et netværk, hvis man er enlig eller ensom, også selv om man ikke har egentligt sociale problemer, og det er det, vi arbejder med her i huset og tilbyder til alle, der har lyst til at komme her, siger Svend Erik Jørgensen, der er daglig leder af Perlen i Nykøbing Mors. Foto: Lars Pauli