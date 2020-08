Hus ødelagt af flammer og vand

NYKØBING:Nordjyllands Beredskab er fredag formiddag rykket ud til en brand på Vesterbro i Nykøbing Mors.

Alarmen gik klokken 10.30, og beredskabet har sendt slukningskøretøjer afsted, for at få has på flammerne.

Nordjyllands Beredskab skriver på twitter, at der ikke er nogen personer i fare.

Station Nykøbing Mors er kørt til Bygningbrand etageejendom på Vesterbro i Nykøbing Mors.



1. Sprøjte på stedet oplyser at der er godt gang i branden og kalder 2. sprøjte også.



Der er ingen personer i fare. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) August 21, 2020

Klokken 11.25 meddeler indsatsleder på stedet, Henrik Gade Jespersen, at branden er under kontrol.

- Vi har fået begrænset den til kun at være på første sal i bygningen, men bygningen er overtændt, så vi har kun kunnet slukke udefra, siger han til NORDJYSKE.

Beredskabet har været i kontakt med beboeren i ejendommen, som kan se frem til en genhusning. Selv om flammerne kun har raseret på førstesal, er der vandskader i stueetagen efter slukningsarbejdet.

Vagtchef Henrik Gade Jespersen fortæller, at branden blev stoppet før den nåede at sprede sig til nabobygningerne, og at brandfolkene nu er i gang med efterslukningen.

- Det kommer i hvert fald til at tage et par timer endnu, siger han.

Hvad der har forårsaget branden skal nu undersøges.