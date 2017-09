Fabrik genopstår efter konkurs

NYKØBING: 30 ansatte er fortsat beskæftigede hos vinduesproducenten Wega Vinduer A/S på Industrivej i Tødsø.

Fabriksdriften sker i et nykonstrueret selskab, men med samme navn som før. Selskabet af 11. september 2017 A/S (tidl. Wega Vinduer A/S) stod indtil konkursbegæringen 8. september i år bag vinduesfabrikken.

Dette firma er nu under konkursbehandling ved Skifteretten i Holstebro.

Det er gammel gæld til skat, som har udløst konkursbegæringen, oplyser direktør Kurt Sohn Christensen.

Et forhold, der bekræftes af kurator og advokat Boris K. Frederiksen.