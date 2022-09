Fabrik ramt af dobbelt-brand

MORS:Virksomheden Easy-AgriCare på Østermøllevej nær Nykøbing Mors blev torsdag morgen ramt af brand - endda to steder.

Og det kun få måneder efter, at en voldsom brand ødelagde virksomhedens store produktionshal.

Det var 3. juni, at Easy-AgriCare blev ramt af storbrand, og dengang nedbrændte hele produktionen.

Så galt gik det dog ikke torsdag morgen, da der igen opstod brand på virksomheden. Ilden startede i en maskine, en pillepresser, der omdanner halm til strøelse.

Samtidig opstod der brand i en container.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret torsdag kl. 06.48, og da brandfolkene nåede frem, havde medarbejdere på virksomheden sprøjtet vand på og dermed forhindret at ilden spredte sig.

- De tog selv hovedparten af brandslukningen, siger indsatsleder Jesper Madsen fra Nordjyllands Beredskab.

Brandfolkene fik slukket det sidste, og med termisk udstyr sikrede de sig, at der ikke var risiko for, at ilden skulle blusse op igen.

Indsatslederen betegner det som en tilfældighed, at der opstod brand i både produktionsanlæg og container på samme tid. Det var dog affald fra produktionsanlægget, der formentlig har ulmet, som menes at være årsag til branden i containeren.

Og selv om det kunne have udviklet sig kraftigt, blev begge brande altså slukket i tide.

- Det var to mindre brande i dag, siger Jesper Madsen.

Efter 15-20 minutter kunne brandfolkene returnere til stationen.