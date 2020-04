Fællesskab og forretning: Hele familien elsker motocross

Line, Daniel og Michael Djernis Nielsen deler interessen for motocross og følges ad, når Daniel er afsted til stævner i weekenderne. Lige nu ligger alt stille på grund af coronakrisen, men når aktiviteterne starter igen, regner Michael Djernis Nielsen med at have sin nyindkøbte lastbil klar, indrettet som mobil butik. Familien er stadig i gang med at indrette bilen. Foto: Martin Damgård