Fællesskiltning bliver billigere for erhverv

MORS: Indgangen til erhvervsområder skal fremover være mere ensartet og for at sikre dette har Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø valgt at afholde fællesudgifterne til fundament, standere, oversigtskort og lignende ved fælles virksomhedsskiltning. Baggrunden for den fælles virksomhedsskiltning ved indgangen til erhvervsområder er, at gøre det mere fleksibelt for virksomhederne og skabe bedre overblik for trafikanter.

- Vi håber, at en mere ensartet skiltning og naturligvis en billigere løsning for den enkelte virksomhed vil få flere virksomheder til at tilslutte sig. Det vil samtidig også gøre det lettere for trafikanter og kunder i områderne at finde vej, fortæller Meiner Nørgaard (DF), formand for udvalget for Teknik og Miljø i Morsø Kommune.

I første omgang tages der blandt andet udgangspunkt i erhvervsområdet ved Morsø Foodpark og området ved Grønlandsvej / Islandsvej. Det er planen, at flere virksomheder i udvalgte områder kontaktes på sigt for at høre, om de ønsker at fælles virksomhedsskiltning.