Se video: Færge fik "delfint" selskab

Torsdag og igen fredag formiddag har passagerer på Feggesundoverfarten mellem Thy og Mors kunnet fornøje sig med at iagttage en delfin, der har boltret sig i fjorden nær færgen.

Overfartsleder Dennis Svaneborg fortæller, at den blev set fredag morgen, men han har ikke set den senere på dagen.

Den har dels svømmet rundt inde ved færgelejet på Mors og dels ude omkring en rød bøje.

- Det var lidt sjovt, at den skulle dukke op her omkring os. Om det er den samme, der har været i Aalborg, det ved jeg ikke, siger han.

Dennis Svaneborg har fanget delfinen på en lille video, som Morsø Kommune har lagt ud på Facebook. Her gøres også opmærksom på, at hvis man som passager på færgen vil stå ud af bilen for at holde udkig efter delfinen, så skal man bære mundbind.