Faldt ned fra anden sal: Slap med livet i behold

NYKØBING:Det skete lidt i tre om natten, da han vil sætte sig i vindueskarmen. Han faldt bagover og direkte fra omkring otte meters højde ned på en græsplane. Lokalpolitiet fortæller, at den unge mand er uden for livsfare, og at han blev fløjet til Aalborg Universitetshospital for at blive behandlet for sine skader.