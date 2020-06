Familie fra Glostrup blandt de første til at tjekke ind på Jesperhus: - Perfekt at det hele åbner igen

Anders Nielsen (th) og hans kone, børn og svigerforældre var nogle af de første til at tjekke ind i Jesperhus Feriepark mandag eftermiddag. Anders gik straks i gang med at samle et fodboldspil med hjælp fra sin svigerfar Per Gryberg, mens datteren Alberte kiggede på. De tre generationer deles om et stort feriehus. Foto: Bo Lehm