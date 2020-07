Familie fra Mors fandt særligt rav i Thy

THY-MORS:Bjarne Hansen har samlet rav i 70 år, og han har derfor altid sagt, at muligheden for at finde rav om sommeren er mikroskopisk.

Men torsdag måtte Bjarne Hansen, der er indehaver af Rav Museum Thyborøn, sande, at det godt kan lade sig gøre. En familie fra Mors henvendte sig nemlig til ham med et stykke rav, som de havde fundet onsdag i strandkanten mellem Stenbjerg og Vorupør.

Og udover at det er fundet om sommeren, så er det ifølge Bjarne Hansen også særligt på grund af den gyldengule farve, dets vægt på 340 gram og fordi der ligger træ indeni.

- Træet er fra ravets oprindelse og er mindst 50 mio. år gammelt. Det er sjældent, at vi finder træ i rav, siger Bjarne Hansen.

Ravstykket er ifølge Bjarne Hansen også specielt på grund af dets gyldengule farve. Privatfoto

Sjældent med store stykker

Når det ikke er normalt at finde rav om sommeren, skyldes det ifølge Bjarne Hansen, at der er ikke er ”nævneværdig bevægelse” i vandet, og at strømmen ikke er så voldsom om vinteren, ligesom vandet heller ikke er så koldt.

- Det rav, der bliver fundet om sommeren, er som regel små stykker. Jeg har aldrig selv fundet så stort et stykke rav om sommeren, og jeg har heller ikke hørt om nogen, der har, så det her stykke rav er helt exceptionelt for mit vedkommende, siger Bjarne Hansen.

Ravstykket, der blev fundet af familien fra Mors, er nu på Rav Museum Thyborøn.