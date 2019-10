Familie leder efter 86-årig: Har du set Søren?

NYKØBING MORS: 86-årige Søren Svenningsen fra Nykøbing Mors er forsvundet, og nu leder hans familie efter ham. Både på Mors, Salling og i Thy.

Politiet har fået besked om, at den 86-årige er forsvundet, og i første omgang har patruljevogne fået besked om at holde udkig efter hans bil, en sølvgrå Nissan med nummerpladerne US 27.246.

Den var den bil, han mandag morgen satte sig ind i og kørte væk. Siden er han ikke set.

Den 86-årige er lettere dement, og familien tror, at han måske holder et sted og ikke kan finde hjem.

Sørens familie har lagt en efterlysning ud på Facebook, og det har fået flere bekendte til at deltage i eftersøgningen af Søren Svenningsen.

Hvis man ved, hvor han er, eller har oplysninger i sagen, kan Midt- og Vestjyllands Politi kontaktes på tlf. 114.