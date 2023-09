Fantastisk solstrålehistorie: Lone fandt den ukendte datter

Historien om Lone Dybdahls søgen efter sin mors familie tog en uventet drejning, efter at Nordjyske havde publiceret historien i sidste uge.

Først blev hun kontaktet af en ældre herre, der som barn havde været nabo til Rosa og Verner Jensen, som var Lones mors svigerinde og bror.

- Den venlige mand hedder Holger, og han tog mig rundt for at vise mig de steder i Nykøbing, hvor Rosa og Verner og deres søn Thorbjørn havde boet og haft gartneri og det sted, hvor deres blomsterbutik og grønthandel lå. Bagefter ville jeg gerne gøre lidt gengæld og bød på en øl. Mens vi sad på "Morsø" i Havnegade, fik jeg en sms. Det var Susanne Pedersen, datter af Thorbjørn, som jo var min mors fætter. "Jeg er på ferie på Mors i denne uge. Kan vi mødes?", skrev hun. Og inden der var gået et kvarter, sad vi alle tre ved bordet og snakkede løs, siger Lone Dybdahl.

Sådan hænger familien sammen Ægteparret Rosa og Verner Jensen boede og drev forretning i Nykøbing indtil deres død i 1980'erne. Lone Dybdahl bor i Velling. Hendes mor var søster til Verner Jensen. Som barn mødte Lone Rosa og Verner adskillige gange, især når parret kom på besøg på Ringkøbing-egnen. Rosa og Verner fik kun et barn, sønnen Thorbjørn, som altså var Lones mors fætter. Efter Rosa og Verners død mistede Lone forbindelsen til Nykøbing, og efter at hendes egne forældre var gået bort, var der ingen til at fortælle hende mere om Rosa og Verner. Ikke før Lone og hendes mand i sidste uge besøgte Nykøbing og efterlyste personer, der havde kendt Rosa og Verner. Det viste sig, at Thorbjørn var død i 1996, men havde efterladt sig en datter. Denne datter, Susanne Pedersen, meldte sig på banen i sidste uge, som det fortælles i denne artikel. VIS MERE

Da Lone og hendes mand nogle dage forinden sejlede til Nykøbing, havde hun ingen anelse om, at Rosa og Verners søn og eneste barn, Thorbjørn, i sin tid fik en datter, og at der dermed var levende efterkommere i den gren af slægten, som Lone troede var uddød med Thorbjørn tilbage i 1996.

- Straks jeg så Susanne, tænkte jeg: Jeg kan godt se, at vi er i familie. Hun er 55 år og bor med sin mand et sted i Himmerland. De har fået tre sønner, så slægten bliver ført videre. Det betyder meget for hende at vide noget om sit ophav, men hun har kun haft familie på sin farmors side. Verners og altså vores side af familien har hun ikke kendt til før nu, siger Lone Dybdahl.

Susanne Pedersen sendte dagen efter mødet med Lone en mail til Nordjyske:

"Vil lige fortælle, fik en rigtig god snak med Lone i går, i Nykøbing. Vil gerne sige, mit hjerte sad godt noget oppe i halsen, da jeg fandt ud af, at hun ikke kunne finde mig, og jeg var i avisen. Kendte først min far, da jeg var 15 år og til hans død i 1996. Fik også set min farfar, inden han døde, da min farmor var død et par år tidligere, men har kontakt med noget familie på min farmors side," skrev Susanne, der voksede op hos sin mor og fik flere halvsøskende.

Lone og Susanne fik slet ikke talt nok ud den dag, men da Lone og Kurt dagen efter var sejlet videre til Fur, besøgte Susanne og hendes mand dem i båden og havde kage med.

- Susanne arvede flere fotoalbum fra sin far med en masse billeder af mennesker, hun ikke aner, hvem er. Det vil jeg da gerne hjælpe hende med at opklare, så vi skal absolut mødes igen, siger Lone Dybdahl, der nu er hjemme i Velling igen efter en ferie, der både har budt på overraskelser og møder og tip fra en række mennesker, som tilsammen har hjulpet hende med at opklare familiemysteriet på Mors.