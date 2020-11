Fantom halvleg af HF Mors

Hf mors

Århus håndbold

30-20

Håndbold, u19 drenge liga

NYKØBING:U19 drengene fra HF Mors skulle lørdag forsøge at rejse sig efter deres nederlag på 23-32 i den forgange spillerunde mod Skanderborg. Morsingboerne fik i den grad rejst sig, og det gjorde de ved at sætte Århus Håndbold fuldstændig på plads med 30-20 på hjemmebane efter at have ført med hele 17-5 til halvleg.

- Det var klart den bedste første halvleg i sæsonen, og spillerne leverede på et voldsomt højt niveau, siger HF Mors-træner Lars Krarup.

HF Mors kom blæsende ud fra kampens start, og de var overlegne i alle spillets facetter. Angrebsspillet fungerede upåklageligt, og spillet blev bredt godt ud. I defensiven blev gæsterne fra Århus ikke levnet nogen chancer. Et aggressivt og bevægeligt forsvar holdt gæsterne fra fadet, og efter de første 30 minutter var stillingen 17-5 til hjemmeholdet.

Efter den fejlfrie første halvleg havde spillerne fra HF Mors selvsagt svært ved at opretholde det tårnhøje niveau, samtidig fik Århus også bedre styr på deres spil. Føringen kom dog aldrig i fare for HF Mors, og det betød, at nogle af stamspillerne kunne få et velfortjent hvil. Det gav masser af spilletid til nogle af de mindre etablerede spillere. Blandt andet kom de to U17-spillere Jeppe Vestergaard og Victor Thomadsen på banen. Sidstnævnte markerede sig med fem scoringer, mens Jeppe Vestergaard fik en god smag på tilværelsen som U19-spiller. Efter de 60 minutter endte kampen 30-20, og selvom anden halvleg altså blev tabt med to mål, så var Lars Krarup meget tilfreds med den generelle præstation.

- I anden halvleg fik vi sparet nogle spillere, og vi vidste også godt, at det kunne være svært at opretholde koncentrationen efter så god en første halvleg, siger Lars Krarup.

HF Mors møder i deres næste kamp UH Esbjerg.

Pausestilling: 17-5

Mål: Viktor Bergholt 7, Mads Svane 6, Victor Thomadsen 5, Anders Hyldal 4, Mikkel Damgaard 3, Mikkel Krog 2, Anders Nørhave 1, David Brask 1 og Sigurd Jensen 1.