Far tog imod sin søn i brusekabinen

OUTRUP: Det er muligt, at Kristian Svenningsen er mere ferm med en topnøgle eller et svejseapparat, men han har også andre evner.

Det beviste den 32-årige automekaniker i fredags, da han uden betænkning hjalp sin kone med at føde familiens tredje barn, en søn, hjemme på badeværelsesgulvet.

Jette og Kristian Svenningsen med den endnu ikke navngivne dreng, som vejede 4570 gram og målte 55 centimeter ved fødslen.

Da han nåede hjem til Outrup omkring klokken 13, var fødslen tæt på at gå i gang. Jette Svenningsen sad i brusekabinen og forsøgte at dæmpe smerterne fra de stadigt hyppigere veer med varmt vand.

Fødslen gik i gang, mens Jette lå i brusekabinen, og personalet i Thisted måtte guide Kristian over telefonen i hans nye rolle som jordemoder.

- Jeg skulle sørge for, at der var håndklæder nok, og at Jette ikke kom til at fryse. Så skulle jeg lukke for vandet, når jeg kunne ane hovedet, siger Kristian.

”I love dad!”. Ja, det tror pokker efter Kristians bidrag til fødslen.