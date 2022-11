Fartbøller i slowmotion: De må altså kun køre 6 km/t i gågaden

"Min aldrende far har måttet opgive sit kørekort og har købt en firehjulet elscooter, som kan køre max. 15 km/t, men når jeg prøver at forklare ham, at han så vidt muligt skal finde alternative veje/cykelstier/fortove, nogle steder med yderligere nedsat hastighed, bliver han sur og mener, at han har ret til at køre, hvor han hele tiden har kørt, altså i bil."

Der er ikke noget som sure gamle mænd, heller ikke når det gælder kørsel med eldrevne køretøjer i gågader. En læser, Poul Filtenborg, har sendt Nordjyske en reaktion på artiklen forleden, hvor formanden for Høreforeningen Morsø-afdeling, Viggo Rolighed, beklager sig over, at de pågældende kører for stærkt i Algade i Nykøbing til fare for ikke mindst fodgængere med nedsat hørelse, som har svært ved at registre en støjsvag elscooter eller et tilsvarende elløbehjul, der nærmer sig bagfra.

Det førnævnte opråb fra en bekymret søn blev sendt til et advokatfirmas web-brevkasse, hvorefter den juridiske ekspertise beskrev reglerne i færdselsloven. Det viser sig, at de eldrevne køretøjer slet ikke må komme op på hastigheder i nærheden af de 15 km/t, som skiltningen ved indgangene til gågader og torve angiver.

Ved hastigheder på 0-6 km/t betragtes brugere af el-scootere som fodgængere. De må efter færdselslovens § 10 stk. 1 køre på fortove, gågader og i indkøbscentre med videre med maksimalt 6 km/t.

Ved hastigheder på 6-15 km/t betragtes brugere af el-scootere som cyklister. De skal derfor køre på cykelsti eller i vejside. Der skal anvendes lys i lygtetændingsperioden. Det fremgår indirekte af færdselslovens § 14 stk. 1.

En elscooter er at betragte som en fodgænger i en gågade. Pernille Nørgaard forsikrer, at hun kun kører med 6 km/t. Foto: Bo Lehm

Så det kan opleves som misvisende, at Morsø Kommune i et svar til Høreforeningens lokalafdeling henviste til skiltene, der tillader kørsel på gågader med op til 15 km/t. Det erkender vejsagsbehandler Vendel Larsen:

- Nej, det svarer jo til, at du ikke må cykle på gågaden. Elkøretøjerne må kun køre 6 km/t, men problemet er, at det er svært at håndhæve et sådant påbud. Det er kun politiet, der kan det, og det vil nok i praksis være en umulig opgave at holde øje med. Som kommune kan vi kun opstille godkendte skilte, og der findes ikke et for elkøretøjer. Men hvis handicaporganisationerne fremsætter ønske om særlig skiltning for elkøretøjer, vil de nok have lettere ved at få tilladelse til at stille skilte op, siger Vendel Larsen.

Formanden for Handicaprådet i Morsø Kommune er Elly Duus Bloch. Hun repræsenterer handicapforeningernes paraplyorganisation DH Morsø og siger, at emnet kørsel i gågaden er på dagsordenen for rådets møde onsdag.

- Jeg synes, vi skal have sat noget skiltning op og gerne noget, der er iøjnefaldende, så ingen kan være i tvivl om, at her skal man sætte farten ned. Nu ved jeg godt, at vi bliver overdænget med skilte i bybilledet, så hvis man kunne designe nogle, der var anderledes og blev lagt mærke til, ville det være fint. Det er farligt, når folk kører for stærkt, og man skal kunne gå på gågaden uden risiko for påkørsel. Skiltene vil også have den værdi, at hvis en elscooterkører kom i diskussion med en fodgænger, ville der være noget at henvise til, siger Elly Bloch Duus.

- Skilte vil også have den værdi, at hvis en elscooterkører kom i diskussion med en fodgænger, ville der være noget at henvise til, siger Elly Bloch Duus. Arkivfoto

Skal DH Morsø ikke også gribe i egen barm og henstille til medlemmerne om at køre efter reglerne?

- Jo, men vi ved jo ikke, hvem de er. Vi har kontakten til patientforeningerne og kan derigennem give et skub til foreningerne, som kender deres medlemmer. Men man skal også være opmærksom på, at der kan være dem, der blot er dårligt til bens, men ikke er medlem af nogen forening, som anskaffer sig en elektrisk kørestol, siger Elly Bloch Duus.

Politiker støtter skiltning

Handicaprådet er et samarbejdsorgan, hvor der foruden DH Morsø sidder repræsentanter for kommunens forskellige forvaltninger og for kommunalpolitikerne. Næstformand er Meiner Nørgaard (DD), der også er formand for udvalget for teknik og miljø.

- Ud fra det, I har skrevet og det, der står i dagsordenen til mødet, er der en udfordring i det her. Hvis vi efter reglerne kan sætte skilte op, der tydeliggør fartgrænserne, tror jeg, at det er det, der skal ske fra handicaprådets side. Herefter må kontrollen overlades til de uniformerede. Jeg synes, vi skal tage fat i det og få lavet en skiltning, siger Meiner Nørgaard.

Hvis DH Morsø bliver enigt om at ønske skilte, vil kommunen så betale for dem?

- Så vil jeg i hvert fald støtte, at vi gør det og ja, det tror det godt, kommunen kan finde en måde at finansiere, siger næstformanden.