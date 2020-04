Fartdjævel på Mors: Kørte med 229 kilometer i timen

MORS:En af landets groveste fartsyndere er blevet taget på Mors. Rigspolitiet har på sin Facebook-side noteret, at en bilist blev optaget af stærekassen i T-krydset mellem Rute 26 og Nørrebro ved Nykøbing.

Her må køres 70 kilometer i timen, men fotofælden registrerede en hastighed på 229 kilometer i timen. Samfundet kører lige nu i lavt gear, skriver politiet, men bilisterne er desværre ikke fulgt med ned i tempo. I hele landet er der meldinger om mange og store fartovertrædelser.

Landets fotovogne og stærekasser har siden den 16. marts 2020 blitzet cirka 13.500 fartsyndere. Af dem står omkring 1.500 til et klip i kørekortet, og cirka 250 får frakendt kørekortet. Eksemplet fra Mors er et af de værste, dog overgået i ren fart af en måling på 239 km/t på Køge Bugt-motorvejen, hvor der må køres 130 km/t.

Tal fra Vejdirektoratet viser desuden, at markant flere kører for hurtigt i de større byer, end før coronavirus for alvor ramte Danmark. Andelen af bilister, der kører for stærkt, når de passerer os, er næsten fordoblet sammenlignet med perioden, før Danmark lukkede ned. Og for at det ikke skal være løgn, noterer politiet, er andelen af vanvidsbilister firedoblet - og nej, det er desværre ikke en forsinket aprilsnar.