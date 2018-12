Farvel til en streg - goddag til en ny

MORS/THY: Der bliver udskiftning på stregen hos Mors-Thy Håndbold i næste sæson.

Efter i alt fem sæsoner over to omgange i klubben stopper Asbjørn Madsen med udgangen af denne sæson og bliver efter alt at dømme erstattet af 21-årige Emil Bergholt fra TM Tønder.

I fredags meddelte hans klub, at den populære stregspiller har gjort brug af en klausul for at forlade 1. divisionsklubben efter denne sæson, og lørdag skrev Der Nordscheswiger, at arbejdsgiveren ifølge deres kilder bliver Mors-Thy Håndbold.

Det stemmer helt overens med Morsø Folkeblads oplysninger, og med mandag formiddags udmelding om, at Asbjørn Madsen stopper efter sæsonen, er vejen banet for afløseren fra Tønder.

Henrik Hedegaard, sportschef i Mors-Thy Håndbold, meddeler, at han aldrig kommenterer på rygter om mulige spillere, men alt tyder altså på, at han snart kommer til at kommentere på niveauet hos klubbens nye mand, Emil Bergholt.

For Asbjørn Madsen, der sammen med Allan Toft Hansen deler anførerhvervet i denne sæson, bliver det anden gang, at han siger farvel til Mors-Thy. Han kom til klubben fra HC Midtjylland i 2012 og var i sin første sæson med til at spille nordvestjyderne i en sensation semifinale.

Senere fulgte et ophold i tyske HSG Nordhorn-Lingen, inden han i 2017 vendte tilbage til Mors-Thy.

- Jeg tager mange gode minder med herfra - særligt vil jeg huske semifinale-sæsonen 2012-13, men også mine holdkammerater gennem årene, de mange gode mennesker på Mors og i Thy og den store opbakning fra Bette Balkan har sat sig i mig. Nu skal vi slutte den denne sæson ordentligt af, og det vil jeg gøre alt for at bidrage til, siger Asbjørn Madsen.