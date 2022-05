Farvel til gammelt plejehjem: Nu skal her bygges boliger

NYKØBING:Det bliver 13 nye boliger med en særdeles attraktiv placering. Det er udvalgsformand Meiner Nørgaard (DF) overbevist om.

Forleden anbefalede udvalget for teknik og miljø i Morsø Kommune, at halvdelen af det tidligere kommunale plejehjem Strandgården på Fyrvejen i den nordlige del af Nykøbing rives ned for at give plads til nye lejeboliger.

Bygningerne på Fyrvejen 67 har stået tomme siden 2020, hvor det kommunale tilbud Projekthuset blev flyttet til Ringvejen i forbindelse med at Morsø Kommune samlede en række aktiviteter.

Den anden halvdel af det gamle plejehjem, Fyrvejen 65, har blandt andet været brugt som rehabiliteringscenter under Region Nordjylland, indtil regionen valgte at samle rehabiliteringen i Hobro. Derefter købte Morsø Kommune bygningen, som var i betydeligt bedre stand end den halvdel, man havde i forvejen. Fyrvejen 65 rummer i dag en række kommunale aktiviteter.

Til gengæld er det ikke lykkedes for forvaltningen at finde en anden anvendelse for Fyrvejen 67.

Grunden er medtaget som et muligt udviklingsområde i Morsø Kommunes boligstrategi for udvikling af den almene boligsektor fra 2021. På den baggrund har Nykøbing Mors Andelsboligforening indsendt et forslag til at bygge 13 almene lejeboliger.

- I vores boligstrategi for udvikling af den almene boligsektor står der blandt andet, at vi fra 2020 til 2030 hvert eneste år skal lave minimum 10 almene boliger for at følge med efterspørgslen og højne standarden, siger Meiner Nørgaard og fortsætter:

- Det udmønter vi så nu ved at sige, at vi vælter det gamle derude. Bygningerne på Fyrvejen 67 er i dårlig stand.

Udvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen at give en bevilling på 950.000 kroner til nedrivningen. Ifølge udvalgsformanden vil der snarest blive udarbejdet et udbud på nedrivningsarbejdet.

Grunden er på lige knap 6000 kvadratmeter. Det betyder, at de 13 boliger vil komme til at ligge ret tæt. På skitsen fra Nykøbing Mors Andelsboligforening er boligerne placeret som rækkehuse i tre rækker med henholdsvis to, fem og seks boliger på stribe. Boligerne bliver hver især 100 kvadratmeter, og der bliver både tre- og fireværelses boliger. Ifølge Meiner Nørgaard gør det ikke noget, at boligerne ligger tæt, når der er en del luft omkring beboelsen.

- Det bliver attraktivt, for det er jo et fantastisk flot sted derude, ikke ret langt fra vandet og tæt på det store grønne område, der er omkring sundhedscentret, og heller ikke ret langt fra Nykøbings bymidte, fremhæver politikeren.

Ud over at sende nedrivningen i udbud, så går der en proces i gang, hvor boligforeningen skal have udarbejdet et konkret projektforslag, så der kan indsendes et skema A til godkendelse. Samtidig skal der laves en ny lokalplan for området.

- Alt det planlægningsmæssige kan være i orden, så man kan begynde at bygge til næste forår, siger Meiner Nørgaard.