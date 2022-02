Fastelavnsbåden er løs i Nykøbings gader

NYKØBING:Fastelavnsmandag er fastelavnsbåden ”Morsø” atter på tur gennem Nykøbings gader.

Det gør den hvert fjerde år.

På grund af corona var man dog nødt til at springe 2020 over.

Siden kl. 8.45, hvor man satte i gang fra Marineforenigen på havnen, har man kunnet høre jazzbandet og se matroser, en admiral, havkonger og cirkusklovne, da båden blev trukket gennem gaderne.

Efter et kort stop på Pakhustorvet, gik turen videre til Rådhustorvet, hvor borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) tog imod fastelavnsbåden og besætningen.

- Sikke et flot syn på en fastelavnsmandag. Det glæder mig, at vi kan holde en stolt tradition i hævd. En tradition, der har rødder i lokalhistorien og et godt formål, sagde Hans Ejner Bertelsen i salen på det gl. rådhus, hvor hele delegationen blev forsynet med kaffe, kager og en dram.

Men henblik på begivenhederne i Ukraine benyttede borgmesteren sin tale til at understrege, at det er værd at huske, at ”vi er samlet i et frit og demokratisk land”.

- Anderledes ser det ud i Ukraine. Det var også et frit og fredeligt demokratisk land. Indtil Ruslands Putin helt uprovokeret indvaderede det. Lad os i dag vise vores respekt og sympati med Ukraine, sagde Hans Ejner Bertelsen.

Efter audiensen hos borgmesteren fortsatte optoget turen til M.C. Holms Skolen.

- Vi har sejlet helt til Arktis, hvor vi hentede isvafler til jer, sagde admiralen, alias Lars Østergaard, til de ventende og udklædte børn...

Traditionen tro gik turen herefter videre til mindeankeret for søfolk fra Nykøbing, hvor der var kransenedlæggelse.

På vej derhen blev sømændene forsynet med små gibbernakker af såvel Min Købmand og Ebbe Gade.

Efter kransenedlæggelsen fortsatte turen til M.C. Holms Stiftelsen, hvor der blev uddelt chokolade til beboerne.

I eftermiddag kan man møde Sømændene og ”Morsø” i gågaden i Nykøbing.

Efter turen gennem byen sluttes optoget på Marineforeningen, hvor der serveres gule ærter, som er sponsoreret af Morsø Kommune.

Det var foreningen Bombebøssen, der fik idéen i 1857, og siden da er båden blevet trukket gennem byens gader hvert fjerde år med nogle få afbrydelser, der ofte har haft noget med krig at gøre.

I 1864 kom fastelavnsbåden således ikke ud i gaderne, ligesom den også blev forhindret i at lette anker under besættelsen. Fra 1963 til 1988 var traditionen blevet helt droppet, indtil daværende sparekassedirektør Jørn Balch Christensen tog initiativ til at genoplive fastelavnsbåden og den pengeindsamling, der knytter sig til traditionen.

Bag arrangementet står Nykøbing Bombebøsse, Sømandsforeningen, Morsø Marineforening, Lions Club Morsø samt Morsø Sejlklub og Marina.