Fejl blev udslagsgivende for Nordvestmors

Ørslevkloster IF

Nordvestmors BK

3-2

fodbold, serie 2

ØRSLEVKLOSTER:Nordvestmors skulle lørdag forsøge at rejse sig efter tirsdagens afklapsning på 1-7, da de lørdag spillede på udebane mod Ørslevkloster i serie 2. Det blev dog ikke til point for de hårdt trængte morsingboer, eftersom det blev til et nederlag på 2-3 i lørdagens opgør.

- Vi spillede en skrækkelig første halvleg, hvor intet fungerede for os, siger Nordvestmors-træner Poul Bak Pedersen.

Første halvleg startede dog godt for udeholdet, for i det 6. minut havnede en afrettet afslutning hos Søren Madsen, der køligt scorede. Føringsmålet fik dog ikke den ønskede virkning for Nordvestmors, og i det 13. minut straffede Ørslevkloster så en fejl i Nordvestmors-opspillet og udlignede til 1-1. Efter udligningen fortsatte Nordvestmors med at producere fejl, og kort før halvleg resulterede endnu et kikset opspil fra Nordvestmors i en scoring til Ørslevkloster.

I anden halvleg blev spillet en smule bedre for morsingboerne, men trods forbedret spil, så scorede Ørslevkloster deres tredje mål i kampens 52. minut. Efter scoringen havde udeholdet svært ved at få lagt et pres på deres modstander, men med cirka 20 minutter tilbage fik de bedre fat i kampen. I det 82. minut fandt Morten Vester så Johan Pedersen, der skabte fornyet spænding i opgøret med en reducering. Kampens sidste minutter udspillede sig hovedsageligt på Ørslevklosters banehalvdel, men Nordvestmors kunne ikke få udlignet og tabte derfor med 2-3.

- Til sidste pressede vi på, men det var lige ved og næsten for os. Desværre havde vi heller ikke marginalerne med os, siger Poul Bak Pedersen.

Med lørdagens nederlag er Nordvestmors placeret på rækkens sidsteplads med et point efter fem kampe.

Pausestilling: 2-1

Mål: 0-1 Søren Madsen (6). 1-1 (13). 2-1 (45). 3-1 (52). 3-2 Johan Pedersen (82).