Fejl kostede dyrt: MorsØ FC kunne ikke bryde defensiv op

NYKØBING:Det endte med at blive en frustrerende søndag eftermiddag for spillerne fra MorØ FC, da de på hjemmebane mødte Højslev Station IF. Her havde morsingboerne svært ved at finde hullerne i Højslev Station IF’s forsvar og endte med at tabe 0-3.

Hjemmeholdet kom eller fint fra start og producerede flere chancer de første 20 minutter, der kunne have ført til mål. Men da der var spillet 23 minutter opstod en mærkelig situation, hvor en angriber fra Højslev Station IF spændte ben for en forsvarsspiller fra MorsØ FC. Linjevogteren vinkede for et frispark til hjemmeholdet, men dommeren lod spillet køre videre, og det skabte en situation, som gæsterne udnyttede og scorede på.

- Det var det eneste, der ikke måtte ske. Vi sad på spillet inden den scoring, men derefter havde de kampen, hvor de gerne ville, og de kunne stille sig defensivt, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

I anden halvleg fortsatte MorsØ FC med at være mest boldbesiddende, men Højslev Station IF stod godt i forsvaret, så hjemmeholdet havde svært ved at skabe chancer. Gæsterne havde det fint med, at MorsØ FC havde bolden og satsede i stedet på at score på kontra, og den plan lykkedes. Først med en kontrascoring efter 58 minutter og endnu en efter 74 minutter.

- Vi var nødt til at satse offensivt, og det gav plads til dem at slå kontra. Vi forsøgte at lukke deres forsvar op i anden halvleg, men vi kom aldrig frem til de chancer, der kunne give mål, siger Mickey Berg og fortsætter:

- Jeg tror, at hvis vi havde udnyttet en af vores chancer i første halvleg, var det blevet en hel anden kamp, hvor de ville være tvunget længere frem på banen.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

MorsØ FC

Højslev Station IF

Resultat: 0-3

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 (23), 0-2 (58) og 0-3 (74)