Fem heste og to ufødte føl døde efter påkørsel

MORS:Hele fem heste, heraf to der var med føl, er døde, efter at hestene mandag morgen blev påkørt af en bilist, efter at de sammen med fire andre heste brød ud af deres fold.

Trafikulykken skete på Asselsvej, hvor bilisten, en 61-årig kvinde, kom kørende mod syd. Hun har til politiet forklaret, at hestene pludselig løb ud foran bilen, så hun ikke kunne nå at undvige dem.

Flokken var brudt ud af en indhegning ved en ejendom lidt længere nede ad Asselsvej. Da bilen ramte hestene, befandt de sig ud for Kjeskærvej.

Kirsten Isager, der ejer to af de heste, der blev påkørt, blev ringet op af ejeren af opstaldningsstedet og ankom til ulykkesstedet kort efter.

- Det var så frygteligt. Da jeg kom, lå en af islænderne på vejbanen, en i grøften og en var løbet ind i en have. Bilen havde vist minimale skader. Jeg så bare ud af øjenkrogen, at der lå en kofanger på jorden, så jeg kørte tilbage for at tage mig af mine egne heste. De tre af dem var indfanget og så kunne jeg se, at min store drægtige hoppe manglede. Hun blev så fundet, men var ilde tilredt og kunne ikke gå længere, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg fik smertedækket de to heste, der var ramt, og skyndte mig at køre til Fyn med dem, hvor de har et stort dyrehospital. Jeg havde håbet, at de kunne redde den drægtige hoppe, men hun havde for store smerter. Det var frygteligt at stå med.

I samråd med dyrlægerne tog Kirsten Isager den tunge beslutning at lade de to heste aflive. Hendes heste er fine varmblodsheste, og det var en ridehest og en avlshoppe, hun mistede. Hun og hendes datter havde glædet sig til føllet. En plag og en vallak slap uskadt fra ulykken.

Kirsten Isager oplyser, at også en af islænderne, der tilhører ejeren af opstaldningsstedet, var drægtig.

Hestene gik i en stor fold med stærk strøm i hegnet og med adgang til både vand og foder.

- Indhegningen var helt i orden. Men det kan jo alligevel ske, at heste bryder ud, og det er noget, vi alle frygter kan ske. De kan have stået i nærheden af hegnet, og plagen kan have drillet en, så han har fået et los og røget igennem hegnet. Det er i hvert fald blevet væltet, og det kan ske på så mange måder. Hestene har tyk pels, og de kan ikke altid mærke strømmen, og mine havde dækkener på, siger Kirsten Isager og tilføjer:

- Det er simpelthen bare uheldet, der har været ude.

Hun undrer sig dog stadig over, hvordan bilisten kunne ramme hele fem heste.

- Hun er heldigvis uskadt, men hun må være noget rystet, siger Kirsten Isager.