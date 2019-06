Feriepark bøjer sig i cigar-strid

LEGIND: Dr. Træls var for træls for it-giganten Google, som forsynede en børnevenlig app fra ferieparken med stemplet "Ikke egnet for børn". Årsagen var, at figuren Dr. Træls i videoer i appen optrådte med en cigar i hånden. Og tobak må ikke vises i apps, der henvender til børn, ifølge Googles regler.

Nu har Jesperhus Feriepark bøjet sig for Google og fjernet den famøse cigar i de videoer, der kan ses på appen på Android-mobiler. En app, der kan downloades fra Google Play.

På "rygestop-kursus"

- Dr. Træls har været på rygestop-kursus, siger Jonatan Gregersen, underholdningschef hos Jesperhus Feriepark.

Som konstaterer, at Googles forbud mod en cigarrygende Dr. Træls har vakt stor opsigt i medierne og livlig debat på de sociale medier.

Men der var ikke noget at gøre, hvis Jesperhus Feriepark gerne vil have fjernet stemplet "Ikke egnet for børn" fra appen, som specielt er tiltænkt børn.

Cigaren udstilles

Men cigaren findes fortsat i ferieparken. Nu på en rød pude i en glasmontre, så de besøgende kan se den så omdiskuterede og famøse cigar.

Omtalen af cigarrygende Dr. Træls har haft en afsmittende effekt.

- Vores 2000 Dr. Træls-bamser er revet væk, fortæller Jonatan Gregersen. Og det synes han ikke er så træls.

Samtidig har endnu flere downloadet ferieparkens app.