Festen er slut: Forsamlingshus lukker efter 129 år

TÆBRING:- Antal udlejninger er faldet støt de seneste år. Fem til otte pr. år og 10, når det er gået højt. Da vi selv havde små børn for 15-20 år siden, var der juletræsfest, fastelavsfest og en masse familiefester, men den opbakning er der ikke længere. Så nu har bestyrelsen besluttet at dreje nøglen og sætte forsamlingshuset til salg.

Sagt af Tommy Andersen, der er kasserer og sekretær for Tæbring Forsamlingshus. 1894 står der på den hvidkalkede gamle del af huset, der ligger på Råghøj syd for Tæbring by på Vestmors. Huset blev senere tilføjet en vinkelbygning med stor og lille sal. Navnet var en gennem en årrække T.O.R. F. som led i partnerskabet mellem Tæbring, Outrup og Rakkeby. Centralskolen er for længst lukket og snart følger forsamlingshuset.

Tommy Andersen fortæller, at husets økonomi sidste år blev reddet af et større egetarrangement, som gav et overskud på 15.000 kr.

- Det til trods kom vi ud af året med et underskud på 1100 kr. Det lyder ikke af meget, men vores egenkapital er lille, og vi står over for, at tag og gulve skal udskiftes i løbet af de næste fem-syv år. Det kan vi ikke forsvare at låne penge til, når udsigten til indtægter på leje af huset er så små, siger kassereren.

Et udvalg skal nu undersøge, om huset skal ud i fri handel, eller der skal søges efter en specifik køber. Foto: Bo Lehm

Er folk i Tæbring og omegn holdt op med at feste?

- Nej, men vi har konkurrence fra flere foreninger og huse i lokalområdet. Specielt Karby Kuber har gearet op og tager mange af vores kunder. Vi har tilmed ikke noget stort opland i Tæbring at kunne trække på. Når huset ikke bliver brugt og opvarmet ret tit, trækker det fugt, ikke mindst i kælderen, hvor toiletterne er placeret. Så synes vi, det er bedre at stoppe nu, inden vi får oparbejdet et større underskud, siger Tommy Andersen.

Han fortæller, at der er nedsat et salgsudvalg bestående af bestyrelsen plus tre borgere fra området.

- Det får til opgave at undersøge, hvem huset kunne være interessant for og derefter gennemføre et salg. Vi går i gang efter sommerferien med at finde den bedste mulige løsning for afvikling. Heldigvis er der ikke gæld i forsamlingshuset, siger Tommy Andersen.