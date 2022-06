FGU lavede festival om festival

THISTED: - I dag har alle elever vist, hvad de har arbejdet med i både projektperioden, på Thy-rock pladsen og til deres prøver. Det har været et super godt forløb, som sluttede af med denne FGU- minifestival med lokale MD-Duo som slutnummer.

Det fortæller Lone Thingstrup Mathieu, skoleleder på FGU Nordvest i Thisted. Her har elever i de sidste uger arbejdet med Thy, Thy Rock, forberedt sig på prøver og arrangeret den nævnte minifestival.

- En del elever har til deres prøver fremlagt opgaver, der tager udgangspunkt i Thy-projektet. Elever, der ikke har været til prøve, har i sidste uge arbejdet på Thy Rock-pladsen, hvor de har været med til at gøre pladsen klar. Blandt andet har de sat to barer op, hvoraf den ene gennem de sidste måneder er blevet designet og fremstillet i en container, siger Lone Mathieu.

På deres egen festival onsdag viste eleverne , hvad de har arbejdet med i både projektperioden, på Thy Rock-pladsen og til deres prøver.

Fra dagens FGU mini-festival. Privat foto

- På dagen var både pårørende, tidligere elever, kommende elever med pårørende, KUI (UU-vejledere fra kommunen) og bestyrelsesformanden for FGU-Nordvest med til at gøre dagen festlig, siger skolelederen.

FGU Nordvest er et tilbud til unge under 25 år, som gennemgår et forløb med henblik på at vælge uddannelse. Den er et samarbejde mellem Morsø, Thisted og Jammerbugt kommuner.