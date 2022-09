Firdobling af varmepris på ét år: Sports- og uddannelseskvarter er hårdt ramt

NYKØBING:- Vores varmepris er steget med faktor 4,1 for i år. Hvor taksten i januar var omkring 560 kroner pr. megaWatt-time, var den 1230 i februar, og 1. juli steg den til godt 2300 kr. Det er voldsomt, og det presser os. Vi har været nødt til at forhøje lejen for de unge mennesker, der bor på Mors-Thy Håndbold Akademi.

Sådan siger leder af Morsøs eliteidræts-kollegium, Lars Svane Nielsen. Mors-Thy Håndbold Akademi, der tidligere hed Sports College Mors, er en af de institutioner i Morsø Multipark, som er kunde hos Morsø Varme under Morsø Forsyning, og de oplever alle et prishop, der selv om alle mærker følgerne af energiprisernes himmelslugt, er virkelig højt.

- Vi forsøger at gøre alt for at afbøde virkningen, og vi har en rigtig god dialog med kommunen, som gerne vil hjælpe os på alle måder. Men en årlig udgift, der stiger fra 90.000 kr. til 369.000 kr. er jo ikke noget, man dækker hen over natten. Det kribler i maven hver morgen, når man møder. Situationen bliver selvfølgelig ændret, når vi næste år tager det nye kollegiebyggeri i brug, men de nuværende byggeri på H. C. Ørsteds Vej er ikke specielt dårligt isoleret, siger Lars Svane Nielsen.

Samler eleverne i færre rum

På Morsø Gymnasium, der er en del af Bygningsfællesskabet Morsø Uddannelsescenter, kæmper økonomichef Lisbeth Fredholm med at få pengene til at række til varmeregningen.

- Det går ud over den konto, vi har til løbende bygningsvedligeholdelse, siger økonomichef på Morsø Gymnasium, Lisbeth Fredholm. © Bo Lehm

- Det går ud over den konto, vi har til løbende bygningsvedligeholdelse. Kun det mest akutte bliver udført, og vi har skåret ned på rengøring og pedelfunktion. Netop fra i dag har vi fulgt henstillingen vedrørende offentlige bygninger ved at sænke temperaturen fra 21 til 19 grader. Med virkning fra efterårsferien vil vi desuden samle eleverne i færre områder, så der bliver mindre areal at varme op, siger Lisbeth Fredholm.

Arenaen ruster sig

En stor varmeforbruger er Sparekassen Thy Arena Mors. Her har man haft gang i varmebesparende tiltag i et par år, og direktør Nils Haaning Pedersen har deltaget i et Greenbiz-projekt med Aarhus Universitet.

- Men at prisen skulle stige så meget, har vi ikke haft med i vores beregninger. Vi har sat flere målere op, og vi har også sænket temperaturen med to grader i de 8000 kvadratmeter bygning vi har. Vandtemperaturen i bruserne kan vi ikke sænke mere uden at skulle lukke omklædningsrummene, og vi er også nødt til at opretholde den foreskrevne ventilation, så vi ikke spreder bakterier, siger Nils H. Pedersen.

- Vi har haft en specialist til at gennemgå det nyrenoverede fitness-center, som vi åbner på lørdag, , siger direktør Nils Pedersen. Arkivfoto

På lørdag, 17. september, åbner Arena Mors Fitness efter en omfattende renovering af denne del af centret.

- Vi har haft en klimaspecialist til at foreslå tiltag i fitness-delen såsom rensning af rørene til ventilationen, optimal indstilling af anlæggene og montering af bevægelsessensorer på belysningen. Det vil alt sammen spare energi, siger direktøren.

97 procent varme fra gas

Over for på H. C. Ørsteds Vej ligger Dueholm Varmeværk under Morsø Varme. Man kunne godt få den tanke, at det lille værk har en direkte pipeline til Putins Rusland, erkender direktør Vivian Schmücker Søndergaard.

- 97 procent af vores varme stammer fra gas. Vi har kun haft tilladelse til at supplere med en mindre varmepumpe, men det ændrer sig, når vi i januar-februar kan tage en ny fliskedel i brug. Den vil, bortset fra i ekstremt hårde vintre, kunne dække vores varmeproduktion 100 procent. Men andre varmekilder end gas og olie er også steget, så investeringen er ikke helt så meget win-win, som da vil planlagde den. Men det er meget mere acceptable priser, vi skal give for flis, siger Vivian S. Søndergaard.

Morsø varme har 138 aftagere. Det er foruden de store institutioner en række private husstande i den sydlige del af Nykøbing. De mærker selvsagt også til det enorme hop i varmeprisen.

- Vi forsøger at hjælpe varmeforbrugerne med afdragsordninger. Desuden følger vi i spænding, hvad Folketinger og EU Kommissionen kommer med af tiltag for at afhjælpe situationen. Som fjernvarmeværk ser vi selv ind i økonomiske problemer, men har fået tilladelse til at køre med midlertidigt underskud, siger direktøren for Morsø Forsyning A/S.