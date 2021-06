Fire dages Kulturmøde i stedet for to

Opdateret kl. 14.24 med bl. a. oplysning om billetbooking

MORS:Efter et år i aflysningernes tegn kan Kulturmødet Mors nu præsentere programmet for 2021-versionen af begivenheden, der er tilbage i fysisk form - men som ikke helt ligner sig selv fra tiden før coronaen.

Med 40 kulturelle oplevelser er programmet klart mindre end det overflødighedshorn, som tidligere har kendetegnet Kulturmøde-dagene.

Deltagerne får til gengæld mulighed for at nå mere - for begivenheden bliver fordelt over fire dage - fra 19. til 22. august - i stedet for de sædvanlige 48 timer.

Spredt over hele øen

Samtidig bliver Kulturmødet også i højere grad spredt ud over hele Mors.

Princippet om fri og gratis adgang til alle arrangementer har Kulturmødet også måttet gå på kompromis med i coronaens lys. Der skal reserveres billetter på forhånd, og det bliver med et administrationsgebyr på 30 kroner.

Trine Bang, direktør for Kulturmødet på Mors. Foto: Ulrik Jantzen

Årets madarrangementerne får dog en særskilt billetpris.

I alle tilfælde lover arrangørerne fire uforglemmelige dage på Mors med "forfattersamtaler, koncerter, madoplevelser og meget mere".

- Vi glæder os til at byde indenfor til et fantastisk Kulturmøde på Mors. Vi har savnet vores publikum, og selvom det ikke er i fuld skala, så er det befriende at kunne samles omkring kunst og kultur igen. Programmet spænder vidt fra det ypperste inden for klassisk musik, nogle gode folkelige musiknavne, velkendte forfattere, og dansere fra den absolutte verdenselite, siger Trine Bang, direktør for Kulturmødet.

Savage Rose slutter af

Det bliver The Savage Rose, som søndag aften sætter punktum for årets Kulturmøde. Hvis corona-restriktionerne tillader det, satser man på at kunne samle 1500 mennesker foran Folkescenen til denne koncert.

- Som så mange andre har vi været nødt til at lægge ”plejer” på hylden, og i stedet for prøve nogle nye tiltag og formater af. Derfor har vi i år besluttet at tage hele weekenden i brug. Samtidig er arrangementerne i år spredt mere ud over øen, siger Trine Bang.

Publikum kan f.eks. komme til aftensang på Hanklit med VEGA-orkestret, til forfattersalon i riddersalen på Højriis Slot, eller være med, når musiker Marie Højlund sætter lyd til en gourmetmiddag, serveret af Michelin-kokken Eric Vildgaard i Danmarks længste tørrelade på Nordmors.

Fire landsbyer kan glæde sig til at få besøg af en hestetrukken flamenco-karavane, der bringer minder om dengang, hvor cirkus kom til byen.

Piller ved det sædvanlige princip

Kravet om billetbooking og administrationsgebyret piller ved det sædvanlige princip om, at alt er gratis og uden tilmelding, erkender Trine Bang.

- Men publikumshåndtering kræver noget helt andet, end vi er vant til. Det er jeg helt sikker på, at alle forstår, og at de ligesom os bare glæder sig til at få kunsten tæt på, fortæller Trine Bang.

Enkelte arrangementer kan dog opleves uden billetbestillingen. For de øvrige åbner bookingen 21. juni.

Sideløbende med det fysiske kunstprogram præsenterer Kulturmødet et digitalt samtaleprogram, som kan følges hjemme fra sofaen. Samtaleprogrammet lanceres 28. juni.