Fire i træk: Morsø FC buldrer videre

Morsø FC

Ørslevkloster IF

2-0

fodbold, serie 2

NYKØBING:Morsø FC skulle søndag forsøge at fortsætte deres gode takter fra de tre foregående kampe i serie 2, da de hjemme mødte Ørslevkloster. Morsingboerne leverede en kontrolleret og god indsats, og kampen blev vundet ganske komfortabelt med 2-0.

- Det var en kamp, som vi kontrollerede hele vejen igennem, dog skulle vi nok have afgjort den noget før, for vi havde masser af chancer, siger spillende træner for Morsø FC Mickey Berg.

I kampens første fem minutter forsøgte Ørslevkloster at presse Morsø FC højt på banen, men som halvlegen skred frem, overtog hjemmeholdet taktstokken og fik flyttet spillet op på gæsternes banehalvdel. I det 17. minut gjorde Mickey Berg det til 1-0, da han bankede et langskud i mål. Efter scoringen havde Mickey Berg en stor mulighed for at gøre sig til dobbelt målscorer, men chancen blev dog misbrugt, og derfor var stillingen 1-0 til pause.

I anden halvleg fortsatte Morsø FC med at styre slagets gang, og der var langt mellem chancerne til Ørslevkloster. Selvom Morsø FC havde flere store muligheder for at sende deres modstander til tælling, så var det først i det 76. minut, at hjemmeholdet fik banket det sidste søm i kisten. Kristian Falk sendte et indlæg ind til Martin Frandsen, der gjorde det til 2-0, hvilket også var kampens slutresultat.

- Det var helt fantastisk med en sejr. Ørslevkloster er et solidt hold, men vi stod rigtig godt på banen, siger Mickey Berg.

Vanskelige kampe i vente

Med sejren har Morsø FC maksimumpoint efter fire kampe, men trods den gode start lader morsingboerne sig ikke rive med.

- Der kommer nogle svære kampe for os, og lige nu tager vi en kamp ad gangen, siger Mickey Berg.

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 Mickey Berg (17). 2-0 Martin Frandsen (76).