Efter dramatisk anholdelse på Mors: Fire personer løsladt

NYKØBING:Det lignede optakten til et alvorligt retsopgør, da en patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi fredag eftermiddag gennemførte en dramatisk anholdelse af fire personer i en bil på Næssundvej i Nykøbing Mors.

Politiet mistænkte de fire personer for at være involveret i indbrud i området, og da en betjent forlod patruljevognen for at stoppe vognen, reagerede de fire personer, der alle er fra lokalområdet, ifølge politiet ved at gasse deres bil op og forsøge at undslippe.

Det fik den betjent, som sad bag rattet i politibilen, til at torpedere bilen med de fire personer, da han vurderede, at hans kollega ellers ville være i overhængende fare for at blive kørt ned.

Det satte en effektiv stopper for bilen med de mistænkte indbrudstyve, som efterfølgende blev anholdt og kørt til afhøring på politistationen i Thisted for at blive afhørt.

Efter afhøringerne blev alle fire løsladt, oplyser vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Fredag vurderede politiet, at føreren af bilen med de fire personer kunne se frem til at blive sigtet for forsøg på forsætlig påkørsel. Efter løsladelsen er det uklart, om den sigtelse er opretholdt, og om der er stødt flere sigtelser til.

Det er op til politiets jurister at vurdere, oplyser vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi.