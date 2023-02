Fire navne i spil til handicappris

MORS:Fire navne er i spil til at blive hædret med handicapprisen, som uddeles af Morsø Kommune og Danske Handicaporganisationer Morsø.

Det står klart, efter at fristen for at komme med indstillinger til prisen er udløbet.

- Vi har fået fire velbegrundede indstillinger, og vi har i enighed fundet frem til, hvem der skal have prisen, oplyser Anders Holmgaard, der har stået for at tage imod indstillingerne.

Morsø Kommunes og DH Morsøs Handicappris 2023 vil blive overrakt ved et arrangement i Frivilligcentret i Nykøbing onsdag 22. februar. Hvem der skal have prisen i år, vil først blive offentliggjort på det tidspunkt.

Kriterierne for at gøre sig fortjent til hæderen som prismodtager er blandt andet, at man som privatperson, forening, organisation eller virksomhed for eksempel har bidraget til øget livskvalitet hos personer med handicap, nye arbejdspladser eller nye aktiviteter og muligheder for personer med handicap.

Prisen består af et beløb på 10.000 kroner samt en statuette.

Blandt tidligere modtagere af prisen er Lillian Paulsen, frivillig hjælper i SIND-Huset og besøgsven for flere borgere, Margrethe Hansen, aktiv i Parkinsonforeningen, Danske Handicaporganisationer med mere, samt foreningen Midtmors Parasport.