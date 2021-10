Fire udrykningskøretøjer kæmper med brand i halm på et staldloft

ØSTER ASSELS: To brandbiler, to tankvogne, en redningskran og et vandforsyningskøretøj er fredag formiddag rykket ud til en staldbrand på Møllersmindevej ved Øster Assels på det sydlige Mors.

Her er der udbrudt brand i en større mængde halm, der var opbevaret på et halmloft i en af gårdens tre længer, og det har vist sig svært for mandskabet fra Nordjyllands Beredskab at få det slukket.

Derfor er Beredskabsstyrelsen trådt til med en redningskran for at få halmen ud, så man kan få efterslukket. Det fortæller indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab, Henrik Gade Jespersen.

- Der er nogle udfordringer med bygningens konstruktion, der gør, at vi ikke kan komme til at slukke ordentligt på selve loftet. Men vi forventer at have halmen ude og være færdige inden for 2-4 timer, siger indsatslederen.

Branden begyndte klokken 10.12, og selv om der er skader på en del af den længe, hvor halmen ligger, har beredskabet sikret de øvrige længer. Stuehuset ligger for sig selv og har derfor ikke været i fare for at brænde.

Der har ligeledes heller ikke været fare for hverken mennesker eller dyr.