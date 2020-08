Fiskerikontrol fik fangst: 54 ulovlige åleruser i nettet

MORSØ:Fiskeristyrelsens Fiskerikontrol i Nykøbing Mors har den seneste tid modtaget et stigende antal henvendelser fra bekymrede borgere om ulovligt fiskeri i blandt andet Thyborøns sydlige lagune og Ferring Sø lidt længere sydpå.

Fiskerikontrollen besluttede derfor i sidste uge at have et særlig fokus på ulovlige redskaber på de to lokationer og følge op med fysiske kontrolbesøg sidst på ugen.

Nu er tallene efter indsatsen gjort op. I alt kunne Fiskeristyrelsens kontrollører beslaglægge 54 ulovlige ruser.

Allerede fra morgenstunden var fiskerikontrollørerne rykket ud ved Ferring Sø for at observere, om der var fiskere, som ville tilse flere ruser, end de maksimale tilladte seks ruser pr. person. Mistanken bag de mange anmeldelser viste sig at holde stik. De to første fiskere, der var draget ud for at tømme deres ruser, blev taget på fersk gerning ved at fiske med over det dobbelte antal ruser, end hvad der er tilladt.

Der var oveni købet tale om to gamle kendinge, som også tidligere er blevet taget på fersk gerning for omfattende ulovligt ålefiskeri. De kan nu se frem til endnu et bødeforlæg for yderligere og gentagne overtrædelser af Fiskeriloven.

Lyssky fiskeri stoppes

Fiskerikontrollørerne tilstedeværelse var hurtig blevet bemærket i lokalområdet, og indsatsen blev derfor ændret til at søge efter skjulte ruser, også kaldet ”blindsatte” ruser.

”Blindsatte” redskaber er en betegnelse for lyssky fiskeri, hvor fiskeren ønsker at skjule sit forehavende ved at undlade mærkning og afmærkning af redskaberne. Derved kan redskabet ikke ses på vandoverfladen, og ejeren kan ikke identificeres.

Fiskerikontrollørerne fandt først seks ”blindsatte” ruser i Ferring Sø og efterfølgende seks ”blindsatte” ruser i kanalen, der forbinder søen med Limfjorden. I kanalen er alt redskabsfiskeri forbudt, for blandt andet at sikre ålens frie vandring på vej til gydepladserne i Sargassohavet. Alle seks ruser i kanalen var samtidig sat, så de spærrede totalt for passage.

I samme nærområde, i Thyborøns sydlige lagune, er alt fiskeri forbudt på grund af tidligere deponeringer af giftige kemikalier fra Cheminova. Her beslaglagde fiskerikontrollørerne yderligere 22 ”blindsatte” ruser. Det formodes, at der står endnu flere gemt i området, men der kunne ikke være flere ulovlige redskaber i kontrolbåden.

Fiskerikontrollør Lasse Elmgren fortæller:

- Aktionerne ved Ferring Sø viser sådan set et landsdækkende problem med, at der desværre er nogle fiskere, som ikke kan finde ud af at overholde reglerne. Nu, hvor ålesæsonen for alvor er gået i gang, har vi i fiskerikontrollen ekstra fokus på at kontrollere det ulovlige ålefiskeri. Ellers risikerer vi, at der slet ikke vil være flere ål tilbage i ruserne i fremtiden.

Fisk kan være giftige

- Det er meget bekymrende, at vi igen og igen, også under aktionen i sidste uge, har beslaglagt et stort antal ruser ved Thyborøns sydlige lagune, hvor der er forbud mod fiskeri på grund af. deponeringer af giftige kemikalier i området. Jeg håber ikke, at de pågældende fiskere har tænkt sig at spise eller sælge deres fangst, der kan være giftig, til uvidende borgere.

Fiskerikontrollen oplyser, at der også i denne uge er indkommet yderligere anmeldelser til afdelingen i Nykøbing Mors om ulovligt ålefiskeri.