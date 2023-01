Fjernvarmeformand: - I kommer ikke til at hænge på en kæmpe gæld!

MORS:- Snakken har gået om, at man risikerer at komme til hænge på en kæmpe gæld, hvis man som forbruger tilmelder sig fjernvarmen i de nye områder, hvor vi planlægger at etablere kollektiv forsyning. Men det holder ikke. Ingen i Vils vil eksempelvis komme til at afdrage på de 185.000 kroner, som projektet vil løbe op i pr. forbruger, hvis vi når op på de forudsatte 106 tilmeldinger. Man hæfter for sit indskud på 25.000 kr. og nix weiter.

Denne beroligende melding leverer Poul Kristensen, formand for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. Den kommer dagen efter, at værkernes bestyrelse og administration havde møde med arbejdsgrupper for Øster Jølby, Erslev og Vils. Her skulle de lægge strategi for at høste flere tilkendegivelser af interesse for at blive tilkoblet selskabets tilbud om fjernvarmeforsyning. For få havde udfyldt og underskrevet tilmeldingsblanketterne, da fristen udløb i tirsdags.

- Nu forlænger vi den til udløbet af februar. I mellemtiden gør vi en indsats for at hverve flere blandt de husstande og virksomheder, som ikke direkte har sagt nej, eller som har investeret i varmepumper. Vi uddeler en pjece til dem, hvor de se tid og sted for tre informationsmøder, som vi vil indbyde til i de nye områder i første halvdel af februar. Her vil vi bestræbe os på at forklare fordele og perspektiver ved fjernvarmen uden at gøre det så teknisk, at folk står af, siger Poul Kristensen.

Poul Kristensen regner Øster Jølby og Erslev som rimeligt sikre byer at etablere fjernvarme i. Det skyldes, at der begge steder er store institutioner og virksomheder til dels at aftage og dels at levere varme. Arkivfoto: Bo lehm

Begrænset ansvar

Han uddyber gerne, hvorfor man ikke risikerer at forgælde sig ved at gå med.

- Vi er jo, som navnet siger, et andelsselskab med begrænset ansvar. De store investeringer i varmekilder, varmecentraler og rørføring, som projektet kræver, vil blive finansieret af langfristede lån med kommunegaranti. Det er sikre investeringer. En kollektiv varmepumpe estimeres til at kunne være i drift i 40 år, hvilket er dobbelt så lang tid, som man forventer, at en husstandspumpe vil fungere, siger Poul Kristensen.

Samtidig understreger formanden, at det ikke er afgørende for selskabet, at dækningsområdet udvides til en større del af øen.

- Nu ser vi, hvor stor interessen er, og vi etablerer kun fjernvarmen, hvis der kan afsættes en tilstrækkelig mængde varme i hvert enkelt område til at gøre projektet rentabelt. Vi gør det for at følge intentionerne i den strategiske varmeplan, jeg selv var med til at vedtage i kommunalbestyrelsen i november sidste år. Vi vil gerne udbrede fjernvarmen, men vi kan sagtens overleve som forsyningsselskab, selv om det bliver et nej i et eller flere af de nye områder, siger den socialdemokratiske kommunalpolitiker.

Også Sundby er inde i billedet som ny fjernvarmeby. Sdr. Herreds Kraftvarmeværker holder informationsmøde i Sundby Forsamlingshus næste torsdag, 19. januar.