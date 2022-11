Fjernvarmen kom ind fra kulden: 95 skrev under

MORS:Poul Kristensen er blevet en populær mand i landsbyerne på Mors. Hvor det for blot få år siden var svært at sælge ideen om fjernvarme til flere forbrugere, fordi den var dyr, har verdenssituationen vendt op og ned på synet på Sdr. Herreds Kraftvarmeværker og den kollektive varmeforsyning.

Nu står folk i kø for at høre om mulighederne for at blive tilsluttet og dermed slippe af med deres gasfyr, som krigs- og energisituationen har gjort uforholdsmæssigt dyrt. Den konklusion kan man kun drage efter to orienteringsmøder i henholdsvis Vils og Øster Jølby/Erslev, tre af de landsbyer, som SHKV hidtil ikke har serviceret med varme.

- Der mødte 101 borgere fra Vils og omegn i Sydmors Fritidscenter i torsdag, og mandag aften var vi omkring 260 i Midtmors Sport. Begge steder kunne folk med en underskrift markere en uforpligtende interesse for tilslutning. I Vils blev der udtrykt stor interesse, men der gik lidt koks i tilmeldingerne. I Jølby skrev 95 under, og det er særdeles tilfredsstillende. Inden 10. januar skal vi have fundet ud af, om der er tilstrækkelig tilslutning i de tre byer. Er der det, går vi i gang med at beregne en pris ud fra det antal forbrugere, der har meldt sig, siger Poul Kristensen som bestyrelsesformand for SHKV.

Med på sidelinjen har værkerne ingeniørfirmaet Cowi som rådgiver. Meget kan ske med prisstørrelser og prisintervaller mellem de forskelige former for opvarmning, og det kan blive nødvendigt at indkalde interessenterne til nye informationsmøder undervejs, erkender formanden.

Prisstigninger og konkurrence

- Vi kommer til at operere med en tidsplan, der går hen over næste fyringssæson i 2023-2024. Men Cowis beregninger siger foreløbig, at fjernvarmen vil holde sig konkurrencedygtig. Den store udgift er etableringen af et helt nyt ledningsnet i de tre landsbyer og industriområdet ved Erslev. Hvor man før krisen kunne lægge en kilometer rør for 1,5 million kroner, hedder prisen nu 3,5 mio. Men det er der også taget højde for, og folk lod sig på møderne ikke afskrække af, at vi kommer til at grave fortove op, hvorimod rør, der skal krydse veje, i stort omfang kan skydes igennem uden at bryde asfalten op, siger Poul Kristensen.

Når først der er gennemført et udbud, og en entreprenør er udpeget, kender man etableringsudgiften. Det håber formanden vil være på plads i det sene efterår 2023, hvorefter gravearbejde, rørlægning og tilkobling af husstande kan gå i gang. Der blev på de to møder nedsat nogle arbejdsgrupper, som vil forberede den praktiske del af projektet.

- Der var mange spørgsmål også til rørføringen ind til de private husstande. Vi foreslår som udgangspunkt en tilslutningsafgift på 25.000 kr., og at der regnes med en kvadratmeterpris og en målerleje. Brugerinstallationen kan man enten købe eller lease. Det vil give en samlet udgift for et gennemsnitshus på 22.000 kr. pr. år, siger formanden.

Et mere sexet navn

De nye fjernvarmekunder vil organisatorisk blive adskilt fra de gamle.

- Hver by vil få en selvstændig økonomi. Det skyldes, at der er store etableringsomkostninger, som de nuværende gældfrie forbrugere ikke skal belastes af. På længere vil det nok være muligt at gennemføre en sammenlægning, fordi priserne vil udjævne sig. Samtidig kommer vi nok til at overveje et mere mundret navn til selskabet. Både fordi vi ikke længere kun betjener sydøen, men også fordi navnet altid kræver en forklaring, når vi er ude i landet til konferencer.

- Og så holder vi i øvrigt i løbet af en tre ugers tid et informationsmøde i Sundby, som bliver vores næste fjernvarmeby, siger Poul Kristensen.