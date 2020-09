Flammer åd stuehus på Mors

Ø. ASSELS: Et fritliggende stuehus på en landejendom på Søndenom nær Øster Assels på Sydmors er torsdag middag blevet forvandlet til en rygende ruin.

Det oplyser indsatsleder Nicolai Kanstrup fra Nordjyllands Beredskab.

- Der er ikke meget ild tilbage, men stuehuset er stort set brændt helt ned. Der er kun ydervæggene tilbage, fortæller han.

Kraftig blæst pustede til branden, som hurtigt havde godt fat i bygningerne. Ikke mindst fordi døre og vinduer var blevet åbnet for at få røgen ud, hvilket gav flammerne rigeligt med ilt at leve af. Til gengæld var vinden i den rigtige retning i forhold til at holde flammerne væk fra de øvrige bygninger på ejendommen.

Det var en nabo, som opdagede branden og fik alarmeret ejeren, som ikke var hjemme, og det var ejeren, der ringede 1-1-2.

Nordjyllands Beredskab var hurtigt til stede med køretøjer og brandfolk fra stationen i Nykøbing, og de fik hurtigt assistance af kolleger fra stationen i Durup i Salling. I alt 12 brandfolk har arbejdet på adressen, hvor det nu mest af alt handler om at efterslukke.

Ingen personer kom til skade ved branden, men alle værdier i stuehuset er gået tabt.

- Etageadskillelsen mellem stue og 1. sal er flere steder faldet ned, så vi har ikke haft mulighed for at redde noget af værdi ud. For det første på grund af varmen, men også fordi der var fare for sammenstyrtning, fortæller Nicolai Kanstrup.

Ifølge indsatslederen har hverken politi, beredskab eller ejeren kunnet klarlægge årsagen til branden, og derfor skal politiets brandteknikere nu forsøge at finde en forklaring.