Mere corona: Flere elever sendt hjem på Mors

MORS:Mens langt de fleste af eleverne i overbygningen på Dueholmskolen mandag morgen kunne møde op i skole igen med en negativ coronatest, så fik eleverne på mellemtrinnet på Sydmors Skole og Børnehus søndag eftermiddag en opringning fra skoleledelsen om, at de ikke skulle komme i skole mandag.

I onsdags besluttede Morsø Kommune at sende de 97 elever i 0., 1., 2. og 3. klasse i indskolingen på Sydmors Skole og Børnehus hjem samt 14 medarbejdere, idet en elev i indskolingen var konstateret smittet med corona.

- Nu er der konstateret i alt tre elever med coronasmitte på Sydmors Skole, og derfor er resten af skolen også lukket, oplyser Michael Dahlgaard, chef for center for skole og dagtilbud i Morsø Kommune.

Eleverne har fået besked om, at de skal testes på 4. og 6. dagen, inden de kan vende tilbage igen.

De cirka 500 elever i overbygningen på Dueholmskolen, der blev sendt hjem tirsdag eftermiddag, skulle blot gennemgå en screeningstest om fredagen. Den har langt de fleste fået svar på i løbet af weekenden, så de kunne møde op i skole igen.

- Der er konstateret et enkelt positivt resultat mere hos en elev i overbygningen, men i og med at de har været sendt hjem siden tirsdag eftermiddag, så afstedkommer det ikke noget for de andre generelt. Dueholmskolen har naturligvis undersøgt, hvem der efter hjemsendelsen har været i kontakt med hende, der nu har fået et positivt resultat, og de er så blevet sendt til en runde testning mere og er selvfølgelig ikke i skole mandag. Det drejer sig om en gruppe på syv elever. Der er desuden enkelte elever, der stadig ikke har fået svar på deres test, og de er heller ikke mødt ind i skole mandag, fortæller Michael Dahlgaard.

Eleverne og deres forældre havde fået besked på, at hvis de fik et negativt resultat, skulle de ringe til klasselæreren, og hvis de fik et positivt resultat, skulle de ringe til skoleledelsen, så der kunne sættes gang i smitteopsporingen med det samme.

Michael Dahlgaard oplyser, at det i weekenden også blev besluttet, at eleverne på 10’eren ikke skulle møde op i skole mandag morgen. Det skyldes, at en ansat er konstateret positiv med corona.

Endelig er 2. årgang på Øster Jølby Skole sendt hjem på grund af en positivtestet elev.

- Vi har nogle, der har familiemedlemmer, der har fået konstateret det, og så får man også testet børnene, og så viser det sig, at børnene har det, siger skolechefen.

Morsø Kommune besluttede i sidste uge også at lukke Nordmors Børnegård midlertidigt, fordi en medarbejder var smittet med coronavirus.

De hjemsendte skoleelever modtager fjernundervisning.