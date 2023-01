Flere mod én: Ung mand blev slået ned og sparket

MORS:En 26-årig mand blev natten til 16. juli 2022 slået til jorden og sparket, da han var i byen i Nykøbing. Fire unge mænd stod tiltalt for overfaldet, men kun én blev dømt.

De fire unge, der alle er fra Mors og er i alderen 17 til 19 år, var tiltalt for i forening at have begået vold. Ifølge anklageskriftet var det den 19-årige unge mand, der slog den 26-årige i ansigtet med knyttet hånd, hvorved denne faldt til jorden. Alle fire slog og sparkede derefter manden flere gange på kroppen, lyder tiltalen i anklageskriftet.

Da sagen kørte ved Retten i Holstebro forleden, var der indkaldt en række vidner. Der var dog ingen af vidnerne, der med sikkerhed kunne udpege, hvem det var, der slog og sparkede til manden, da han lå på jorden. Den forurettede selv kunne heller ikke bidrage til identifikationen af gerningsmændene. Vidnerne kunne kun med sikkerhed udpege den 19-årige, der startede med at slå, oplyser anklager Caroline Antonsen.

Alle de fire tiltalte nægtede sig skyldige, og sagen endte med, at kun den 19-årige blev dømt for overfaldet. Han blev idømt tre måneders betinget fængsel. De tre andre blev frifundet for at have begået vold.

- Det er fundet bevist, at den forurettede er blevet slået og sparket, men det stod og faldt med identifikationen af medgerningsmændene. De har været på stedet, og retten fandt også nogle af deres forklaringer utroværdige, men man fandt ikke, at der var det fornødne bevis til domfældelse af dem, siger anklageren.

Ifølge Caroline Antonsen forklarede den 19-årige i retten, at han blot havde givet forurettede et skub. Det skulle ifølge den 19-årige være, fordi den 26-årige skulle have slået ud efter en af de andre.

- Den 26-årige forklarede, at gruppen havde stået og snakket om, at de ville tæske en af hans venner, og så rettede han henvendelse til dem, men fik så et knytnæveslag, siger anklageren og tilføjer:

- Det er efter min opfattelse et meget umotiveret overfald, og den 26-årige pådrog sig nogle skader, blandt andet brud på sin ankel. Når der er flere i forening, der står og sparker på en person, der ligger ned og egentlig ikke rigtig kan forsvare sig, så er det da alvorligt.

Ud over dommen på tre måneders betinget fængsel fik den 19-årige et opholdsforbud på seks måneder, hvor han har forbud mod at komme i nattelivet.

Caroline Antonsen oplyser, at den unge mand modtog dommen i retssalen, men han har efter domsafsigelsen 14 dages frist til at beslutte sig for eventuelt alligevel at anke.