Flere narkobilister standses af politiet

THY-MORS:- Uden at jeg har talmateriale på det, vil jeg sige, at det er en tendens, at vi tager flere bilister i at køre påvirket af euforiserende stoffer i forhold til spirituskørsel. Det skyldes nok til dels, at politiet har fået værktøjer til at spore dem. Vi har narkotestere med i patruljebilen, som ved hjælp af spytprøver fra den standsede bilist kan afgøre, om der er basis for at tage den pågældende ind til udtagning af blodprøve. Den mulighed havde vi ikke tidligere.

Det siger politikommissær Henrik Jensen, Thisted Politi, oven på en påske, hvor hans folk har standset og sigtet adskillige bilister for overtrædelse af Færdselslovens § 54. Det er den, der siger, at man ikke må føre motorkøretøj med bevidsthedpåvirkende stoffer i blodet, herunder cannabinol, hvis ikke indtagelsen er sket i overensstemmelse med en lovlig recept.

Fra døgnrapporterne kan nævnes, at politiet skærtorsdag klokken 19.48 stoppede en 19-årig mandlig bilist fra Nykøbing i Skovgade. Han sigtes for narkokørsel. Klokken 02.48 natten til lørdag blev en 39-årig mandlig bilist fra Salling stoppede i Vestergade i Nykøbing, men her lyder sigtelsen på spirituskørsel.

Det samme var tilfældet med en 62-årig mandlig fører af en stor knallert, der samme nat klokken 0.54 blev standset på Refsvej i Thisted. Manden er fra Thisted.

Et færdselsuheld på Mors lørdag eftermiddag sættes også i forbindelse med spirituskørsel. En 53-årig lokal knallertkører kom for langt ud i rabatten og væltede. Han kom ikke noget til, men der er taget blodprøve.

En 20-årig mandlig bilist fra Karby blev klokken 00.20 natten til mandag standset på Næssundvej, hvorefter han ud over sigtelse for at overskride spærrelinjer også sigtes for narkokørsel. Det sidste gør sig også gældende for en 26-årig mandlig bilist fra Øster Assels, som mandag aften klokken 20 blev standset af en patrulje i Filtenborggade i Nykøbing.