Flere oplever stadig strømsvigt efter snefald

THY/MORS:Dagen efter det voldsomme snevejr oplever op mod 11.000 thyboer og morsinger udfald i deres strøm.

Det oplyser Thy-Mors Energi Elnet i en pressemeddelelse.

Det skyldes ifølge selskabet, at den tunge sne har tynget ledningerne flere meter ned. Da sneen i løbet af dagen er smeltet, er ledningerne sat i svingning i den tiltagende blæst. Nogle gange er ledningerne slået mod hinanden.

- Dette sjældne fænomen er årsagen til de blink, som folk har oplevet, siger Kristian Tilsted, CTO for Thy-Mors Energi Elnet.

Det er også sket, at ledningerne har viklet sig ind i hinanden. det har givet længere kortslutninger.

Det er primært folk i Nykøbing og Nordmors, der har oplevet udfald.

Selskabet oplyser, at de har sendt omkring 15 mand ud for at lokalisere fejl i forsyningen. Mors er lige nu hårdest ramt, og groft sagt kan der nord for linjen Dragstrup til Nykøbing samt Nykøbing by og Sallingsund forventes ustabil elforsyning aftenen og natten igennem.