Flere pædagoger på vej: Morsø Kommune får 3,6 mio. kroner til udsatte børn

MORS:Morsø Kommune har fået bevilliget knap 3,6 millioner kroner fra en pulje i Socialstyrelsen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Der bliver tale om en treårig indsats i M.C. Holms Børnehus i Nykøbing og Nordmors Børnegård i Sejerslev.

Helt præcist er Morsø Kommune blevet bevilget 3.560.482 kroner af styrelsen til en særlig pædagogisk indsats, som skal medvirke til at give sårbare og udsatte børn i Morsø Kommune en bedre start på livet.

Beløbet er et tilskud fra en ansøgningspulje målrettet flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. De forventede resultater af indsatsen er, at børnenes læring og trivsel fremmes.

Lederne af de to daginstitutioner ser frem til at kunne styrke indsatsen til gavn for børnene og deres familier.

- De første 1000 dage af et barns og en families tilværelse er vigtige. Nu har vi fået muligheden for at gøre noget mere ud af det, der er vigtigt, udtaler Inga Roslev, leder af Nordmors Børnegård i Sejerslev, i en pressemeddelelse.

Og i Nykøbing hos M.C. Holms Børnehus ser lederen også store muligheder i at kunne have endnu større fokus på behovene hos nogle af kommunens yngste borgere.

- Vi får en helt enestående mulighed for at løfte det faglige niveau og antallet af voksne omkring de yngste børn med et særligt fokus på dem, der har det største behov, siger Trine Kruse Bro, leder af M.C. Holms Børnehus.

Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der har behandlet ansøgningen og meddelt, at ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet med et tilskud frem til 31. december 2022.

De to institutioner har udover beløbet fra Socialstyrelsen også fået en bevilling til et kompetenceløft for indsatsen på 278.000 kroner.