Flere voksne - lidt dyrere børnepasning

MORS:I december måned besluttede regeringen, at der skulle være lovbundne minimumsnormeringer gældende fra januar 2024. Med finansloven for 2021 i ryggen blev der afsat 200 millioner kroner, som skal tildeles de enkelte kommuner i årene 2021-2023 for at lette overgangen. Den forventede tildeling til Morsø Kommune for i år er på 2.254.000 millioner kroner. De private daginstitutioner får tildelingen via driftstilskuddet, og dermed bliver det alle børnefamilierne i Morsø Kommune, der kommer til at mærke til ændringen.

Der stilles lovkrav om, at der som et årligt gennemsnit skal være en pædagogisk personale pr. tre børn i vuggestuer og en pædagogisk personale pr. seks børn i børnehaver.

Der er politisk enighed om at fastholde forældrebetalingen på op til 25 procent af udgiften til en plads i dagtilbud. Det gælder både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft.

Derfor kommer der en øget forældrebetaling - spørgsmålet er bare, om det skal ske fra januar 2024, om det allerede skal være fra august eller om der skal ske en gradvis indfasning fra januar 2022. Det er noget politikerne i Morsø Kommune tager stilling til onsdag.

- Nu skal vi have en debat om, hvilken løsning der passer til os, siger Tore Müller (S), formand for børne- og kulturudvalget.

Kommer den øgede forældrebetaling til at gælde fra august, kan borgerne se frem til at skulle betale enten 175 kroner eller 198 kroner ekstra om måneden.

I øjeblikket koster en vuggestueplads 2900 kroner. Den vil stige til 3075 kroner. En plads i børnehaven koster 1920 kroner og vil så løbe op i 2198 kroner.