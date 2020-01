Flertal: Nej til at udvinde moler ved Stærhøj

NORDJYLLAND:Et flertal i regionsrådet på 20 mod 17 annullerer nu en godt tre år gammel beslutning om at tillade indvinding af moler ved Stærhøj på Mors.

Flertallet, der tæller socialdemokraterne, SF og Enhedslisten, begrunder blandt andet den nye kurs med, at et ja til gravning kunne true det nordlige Mors’ mulige optagelse på Unescos liste over verdenskulturarv, ligesom man hæfter sig ved, at graveområdet vil udløse store trafikale problemer.

I september 2016 bemyndigede et stort flertal i regionsrådet administrationen til på visse betingelser at give virksomheden Imery en tilladelse til indvinding af moler ved Stærhøj. Da politikerne i regionsrådets klima- og miljø-udvalg i efteråret 2019 blev orienteret om, at tilladelsen nu - efter høring af alle parter og tilpasning i lyset heraf - var klar til at blive afsendt, slog et flertal imidlertid bremserne i. Det samme flertal manifesterede sig tirsdag i det samlede regionsråd.

Formanden for klima- og miljø-udvalget, Mads Thomsen (V), der selv ønsker tilladelsen givet, kaldte det ”underligt”, hvis man nu vendte på en tallerken og opfordrede den røde blok til ”at tænke sig rigtig godt om,” før man eventuelt omstødte 2016-beslutningen. Det bedyrede Lauge Larsen (S), at S, SF og EL har gjort.

- Der er mange dilemmaer i dette her. Man skal balancere mellem benyttelse og beskyttelse. Jeg har i min tid som borgmester på Mors selv støttet en tilsvarende ansøgning på et tidspunkt, hvor arbejdspladserne var truet. Men siden 2016 er der ting, der har ændret sig, som gør, at vi nu stemmer imod, sagde han.

Hav gik med borgerlige

Lauge Larsen har den seneste uge, måtte man forstå, bestormet løsgængeren Thomas Hav - som kunne blive tungen på vægtskålen - for at prøve at overbevise ham om at stemme sammen med sine tidligere socialdemokratiske partifæller.

Thomas Hav valgte dog - med henvisning til, at man bør respektere dén høring af borgerne, der gik forud for 2016-beslutningen - at stemme sammen med de borgerlige. Det fik dog ingen betydning for udfaldet, idet flere borgerlige var fraværende.

Regionen havde indhentet et juridisk notat, som, fandt flertallet, understøttede dem i, at man godt kunne træffe en anden beslutning nu. Dagen før modtagelsen havde en af sagens parter dog sendt politikerne et notat fra et andet advokatfirma, der nåede frem til den modsatte konklusion.

- Man kan altid finde et advokatfirma, der mod betaling vil lave et responsum, der når frem til den konklusion, man ønsker, sagde Susanne Flydtkjær (EL), som selv især lagde vægt på, at VVM-undersøgelsen ikke giver et retvisende billede, fordi nyligt kortlagte molerforekomster på Mors ikke indgår.

Klare meldinger

Både Konservative eller DF ville fastholde beslutningen fra 2016.

- Vi kan ikke være bekendt at udlægge et område til råstofgravning og så ændre signaler, når man er lige ved at give gravetilladelsen. Forvaltningen har siden 2016 arbejdet på at justere vilkårene, så de opfylder alt det, man i sin tid forlangte. For mig at se er der ingen saglige argumenter for at ændre beslutningen fra 2016, lød det fra Jørgen Hammer Sørensen (DF).

Det samme mente Peter Therkildsen (V), der selv er fra Mors og meget ihærdigt prøvede at tale S, SF og EL fra at ændre opfattelse. Partierne burde have sagt fra i 2016. Nu er det for sent, mente han:

- Industrien har behov for klare meldinger, som de kan regne med. Når regionen har lovet noget, bør vi stå ved det, sagde Peter Therkildsen, som erkendte, at området ved Stærhøj er et smukt naturområde.

- Men hele Mors er jo dejlig, slog han fast.

Regionsrådsformand Ulla Astman (S) - der selv støttede flertallets ønske om at ændre beslutningen fra 2016 - gjorde ”for en god ordens skyld” opmærksom på, at der, hvis man ændrer en beslutning, som efterfølgende ankes, ”altid vil være en proces-risiko”.