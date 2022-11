Flot skalp af Mors-Thy 2

THISTED:Mors-Thy 2 skulle torsdag på en svær opgave i herrernes 2. division, da de på hjemmebane skulle dyste mod rækkens rutinerede tophold fra Stoholm. Det blev en kamp, hvor det unge Mors-Thy-mandskab vandt med 28-22 og undervejs i kampen viste stor rutine trods den lave gennemsnitsalder på holdet. Derudover leverede Svend Rughave, der så småt er ved at komme sig efter en skade, en stor kamp i målet med en redningsprocent på 51.

- Det var en mega flot kamp, og jeg er imponeret over vores første halvleg, hvor vi satte os tungt på det. Alle bidrog til sejren, og så viste spillerne utrolig meget coolness på et tidspunkt i kampen, hvor jeg frygtede, at vi ville gå i opløsning, siger Mors-Thy-træner Lars Krarup.

I første halvleg dominerede hjemmeholdet kampen, og et ellers rutineret mandskab fra Stoholm løb ind i store udfordringer. Mors-Thy-defensiven stod stærkt og fik presset gæsterne ud i fordelagtige afslutninger, som Svend Rughave i målet kunne pille. Samtidig fik hjemmeholdet godt gang i kontraspillet, og Stoholm blev nærmest blæst over i første halvleg af et særdeles velspillende hjemmehold. Til halvleg var Mors-Thy foran med 18-10.

I anden halvleg var der så pludselig optræk til et kollaps af de helt store hos hjemmeholdet. Mors-Thy gik nemlig i stå i begge ender af banen, og pludselig var føringen på 18-10 blevet reduceret til 19-18. De unge Mors-Thy-spillere viste dog god moral og fik hanket op i hinanden. Hjemmeholdet fik sat en prop i defensivt, og samtidig fik hjemmeholdet igen gang i kontrafasen. I den resterende del af kampen genfandt Mors-Thy deres spil, og de endte med at vinde med 28-22.

- Selvom det var ungdommen mod rutinen i dag, så viste spillerne vanvittig god moral. De fleste af spillerne fra kampen er U19-spillere, og de skal bare have kæmpe ros for at turde at gå ind og afgøre tingene, siger Lars Krarup